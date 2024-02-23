التطورات الميدانية لليوم الـ 140 من حرب "الإبادة الجماعية" في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت الحرب الصهيونية على قطاع غزة، اليوم الجمعة، يومها الـ 140 على التوالي، شنّ خلالها الاحتلال الصهيوني آلاف الغارات العنيفة، وواصل قصفه المدفعي والجوي على كافة مناطق قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الضحايا ما بين شهداء وجرحى ومفقودين.

وفي متابعة آخر الإحصائيات، ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 97 شهيدًا و 132 إصابةً.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان المتواصل على قطاع غزة 29410 شهيدًا، و 69465 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي، مازال عدد منهم تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

وفي متابعة فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية للحرب الصهيونية على غزة، واصل الاحتلال قصفه على جميع مناطق قطاع غزة، من شماله إلى جنوبه.

في رفح، ارتقى 8 شهداء جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلين يعودان لعائلتي "أبو معمر" و"أبو مرزوق" شرقي المدينة.

وفي ساعات الفجر، جددت المدفعية الصهيونية قصفها لمناطق شرقي المدينة. فيما أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها تجاه شاطئ بحر المدينة بشكل متواصل.

في خان يونس، نسفت قوات الاحتلال، منذ فجر الأمس حتى صباح اليوم الجمعة، عددًا كبيرًا من المربعات السكنية التي تضم عشرات المنازل في مناطق متفرقة في المدينة.



في المحافظات الوسطى، ارتكب الاحتلال الصهيوني، مساء أمس الخميس، مجزرة مُروّعة بالمحافظة الوسطى، راح ضحيتها 40 شهيدًا وأكثر من 100 إصابة حتى الآن، جرّاء استهداف الطائرات الحربية أربعة منازل مدنية مكتظة بالنازحين.

في النصيرات، نفّذت طائرات الاحتلال صباح اليوم غارةً عنيفة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استهدفت زوارق الاحتلال الحربية، ساحل النصيرات بشكل مكثف ومتواصل.

وشنّت طائرات الاحتلال غارةً على أرض زراعية قرب سوق النصيرات الجديد.

في الزوايدة، أصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف الاحتلال مخيمًا مكتظًا بالنازحين وسط قطاع غزة.

كما استهدفت الطائرات الحربية منزلًا يعود لعائلة "ياغي" على مدخل الزوايدة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

في دير البلح، شنت طائرات الاحتلال غارةً على خيام النازحين غرب ملعب الدرة، ما أدّى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

وفي ساعات الليل الأولى، أفادت مصادر صحفية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت 3 منازل وسط المدينة.

وفي محافظة غزة وشمالها، استهدفت طائرات الاحتلال مخيم جباليا بعدة غارات متواصلة.

كما شنّت الطائرات الحربية غارةً على بيت حانون شمالي القطاع.

وفي ظهر الأمس، استهدفت قوات الاحتلال، مشغلًا يتبع لوكالة "الأونروا" بجوار محطة تمراز في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة آخرين.



وواصلت قوات الاحتلال استهداف العائلات الفلسطينية مع أطفالها، خلال محاولتها النزوح هربًا من المجاعة التي يشنها الاحتلال في غزة وشمالها، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

كما ارتقى عشرات الشهداء وأُصيب آخرون بجراح متفاوتة الخطورة بعد استهداف الاحتلال عددًا من المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في شارع الرشيد غربي مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الزيتون بمدينة غزة، منذ ساعات الفجر حتى اللحظة.







.