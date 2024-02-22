شهيد وإصابات في قصف الاحتلال مركبة بمخيم جنين

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد الشاب ياسر الحنون وأصيب 15 آخرون بينهم أطفال بجروح، مساء الخميس، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد شاب وإصابة 15إصابة، بينها إصابتان بحالة حرجة، جراء قصف الاحتلال لسيارة في مخيم جنين.

وأشارت إلى، أن 5 من بين المصابين الذين وصلوا إلى المستشفى هم أطفال وأحدهم حالته خطيرة.

وأوضحت مصادر أمنية، أن طائرة مُسيرة قصفت المركبة في ساحة مخيم جنين، ما أدى لتدميرها واشتعال النيران فيها.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد هو المقاوم ياسر حنون الذي استُشهد بعملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال عبر قصفٍ من طيرانه المسيّر في مخيم جنين.

تغطية صحفية: "الشهـ..يد ياسر حنون الذي اغتالته طائرات الاحـ..تلال المسيّرة في استهداف سيارته بجنين" pic.twitter.com/4v0UAwY9Ku — القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 22, 2024

مصادر محلية: طيران الاحتلال المسيَر قصف مركبة في مخيم جنين pic.twitter.com/j8PZzuE7k3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 22, 2024