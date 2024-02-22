مريم وعبد الله.. قصة عروسين لم يمهلهما الاحتلال فرصة الفرح بعد زفافهم

غزة - فلسطين أون لاين

لم تدم فرحة العروسين مريم وعبد الله سوى يوم وليلة، قبل أن تهوي غارة جوية "إسرائيلية" بهما وبقصور أحلامهما في أعماق الأرض، عندما ألقت مقاتلات حربية صاروخين على منتجع صغير (شاليه) في منطقة "خربة العدس" بمدينة رفح جنوب غزة، كان يؤوي 19 فردًا من عائلة العريس نزحوا إليه من شرق المدينة إلى عمقها بحثًا عن أمان مفقود.

كانت "أحلامهما تعانق السحاب"، يقول مقربون من العروسين مريم عبد السلام ديب وعبد الله إبراهيم أبو نحل، اللذين قتلتهما غارة جوية إسرائيلية، وحولتهما إلى أشلاء ممزقة ومتناثرة

مساء الخميس 15 فبراير/شباط الجاري، كان حفل الزفاف في مراسم فرضت الحرب طقوسها السريعة والمتواضعة، وبعد منتصف ليلة الجمعة، استشهدوا جميعًا.

بدافع من حب كبير، ارتباط عبد الله بمريم خلال عام ونصف العام من خطوبتهما، جعله يتعجل الزواج خشية من التهجير، وتقول والدة العروس مريم "تهديد الاحتلال باجتياح رفح وخوف عبد الله من التهجير دفعه إلى الإصرار بالإسراع في إتمام الزواج كي لا يفترق عن مريم".

وانهمرت الدموع من عينيها من دون أن تتوقف عن سرد حكاية عروسين تقول إن الاحتلال استكثر عليهما الفرحة (..) كل يوم والدها يأتي إلى هنا يبحث عنها، وينتشل أجزاء مقطعة منها، ووجدنا أحد أطراف العريس على مسافة 400 متر من المكان".

ولم يتوقف لسان والدة العروس عن تكرار "حسبي الله على الاحتلال"، وهي تمسك بقطع من الهاتف المحمول لابنتها مريم عثرت عليه بين الأنقاض، وقالت وهي تجول ببصرها في أرجاء المكان الذي بدا وكأنه تعرض لزلزال مدمر "وينك يما والله ما لحقت تفرحي".

وأحدثت الغارات الجوية الإسرائيلية حفرة عميقة في الأرض، عقدت من مهمة فرق الدفاع المدني في انتشال جثامين 17 شهيدًا من بينهم جثمانا العروسين.

المصدر / المصدر/ الجزيرة نت