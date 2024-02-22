دفن 13 شهيدًا من المرضى داخل مجمع ناصر الطبي بخانيونس

غزة - فلسطين أون لاين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الخميس، إن الطواقم الطبية تمكنت من دفن 13 شهيدًا داخل مجمع ناصر الطبي من المرضى استشهدوا نتيجة توقف المولدات والأوكسجين.

وعن مشفى الأمل الطبي، أفادت الصحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لازالت تحاصر مستشفى الأمل بخان يونس وتسهدفه بشكل متكرر.

وأكدت، أن جيش الاحتلال يعرض حياة الطواقم والمرضى للخطر في مستشفى الأمل، نتيجة عدم توفر المياه والطعام والأوكسحين والعلاج اللازم.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة د.أشرف القدرة، إن الوضع في مجمع ناصر الطبي لا يُحتمل، ويشكل خطرًا حقيقيًا على حياة الطواقم الطبية والمرضى.

وأشار إلى أنه تم تحويل 45 مريضًا من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى، ولازال الاحتلال يماطل في إخلاء 110 آخرين.

ولفت القدرة إلى انقطاع الماء والأكسجين عن كل مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولد الكهربائي.

وقال القدرة: " إن مياه الصرف الصحي تغمرأقسام الطوارئ والأشعة في مجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى تكدُّس أطنان من النفايات الطبية وغير الطبية في أقسام وساحات المجمع".

وطالب القدرة المؤسسات الدولية بمزيد من الضغط على الاحتلال لوقف عسكرة المجمع، وتوفير احتياجاتهم العلاجية والإنسانية العاجلة والافراج عن الطواقم والمرضى المحتجزين لديه منذ 4 ايام دون مبرر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة أن 8 مرضى الذين استشهدوا نتيجة توقف المولد الكهربائي ووقف الأكسجين في مجمع ناصر الطبي، لازالوا على أسرّتهم بين المرضى منذ 4 أيام.

وقالت الوزارة: "إنّ جثث الشهداء الثمانية بدأت بالانتفاخ وتظهر عليها علامات تحلل، مما يشكل خطرًا على المرضى الآخرين".

وأشارت إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" رفض إخراج جثامين الشهداء، ليتم تكريمهم بالدفن وهو أبسط الحقوق الإنسانية لهم.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل دفن جثامين الشهداء الثمانية في مجمع ناصر الطبي.

يُذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت مجمع ناصر الطبي قبل 7 أيام بعد حصار شديد استمر أكثر من أسبوعين، استهدفت فيه عددًا من الطواقم الطبية والمرضى والنازحين، قبل أن ينحسب منه اليوم الجمعة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من الطواقم الطبية والنازحين واقتادتهم إلى جهات مجهولة، بعد أن أخضعتهم للتحقيق القاسي في مبنى الولادة في المجمع.