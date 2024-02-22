بلومبرغ: "إسرائيل" تعترف سرًا بأنها لا تملك خطة لإجلاء سكان رفح

غزة - فلسطين أون لاين

يبدو أن الموقف الإسرائيلي حول توسيع الهجوم على رفح جنوبي قطاع غزة لا يزال ضبابيًا حول الخطوة القادمة، في ظل وجود خلافات بين نتنياهو ورئيس الأركان حول آلية التنفيذ، وتحذيرات دولية من مصير أكثر من مليوني نازح.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين إسرائيليين يقرون سرًا بأنهم لا يملكون "استراتيجية" محددة لكيفية نقل مليون و200 ألف مدني من رفح، أو المدة التي سيستغرقها ذلك، أو إلى المكان الذي سيذهبون إليه.‏

وأضافت "بلومبرغ" أن حلفاء إسرائيل قلقون من أنه كلما طال أمد الحرب زاد احتمال فقدان "إسرائيل" أي دعم كانت تتمتع به بين الدول العربية.

وقالت الوكالة، إن واشنطن وحلفاءها يضغطون على "إسرائيل" للحصول على تفاصيل بشأن كيفية تخطيطها لنقل السكان المدنيين شمالا.

وتتوالى التحذيرات العربية والعالمية من كارثة إنسانية وصحية كبيرة، إذا اتخذت حكومة الاحتلال قرارًا بتوسيع هجومها في محافظة رفح جنوبي القطاع، ليشمل ملاذ النازحين وأكثر المناطق في قطاع غزة اكتظاظًا، في الوقت الحالي.

ويعيش الآن نحو 1.5 مليون شخص في ملاجئ مكتظة أو في الشوارع في أرض تقع بين الأسيجة الحدودية مع كل من مصر و"إسرائيل" والبحر المتوسط إضافة إلى القوات الإسرائيلية.