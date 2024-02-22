قوات الاحتلال تعتقل أهالي منفذي عملية "معاليه أدوميم"

غزة - فلسطين أون لاين

أفادت مصادر محلية، اليوم الخميس، بأن عددًا من آليات الاحتلال اقتحمت قرية بيت تعمر وداهمت منزل الشقيقين الشهيدين محمد وكاظم الزواهرة، اثنان من منفذي عملية "معاليه أدوميم" اليوم الخميس، وشرعت بعمليات تفتيش وتحقيقات ميدانية مع عائلتهم في المنزل.

وأضاف الشهود، لوكالات محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت والد الشقيقين المنفذين الشيخ عيسى زواهرة وشقيقهم وشقيقتين أيضًا، فيما حالت الحالة الصحية الصعبة لوالدتهم دون اعتقالها، واقتادت المعتقلين إلى جهة مجهولة.

وأبلغت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد منفذي عملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم"، وهما الشقيقان: الشاب محمد عيسى علي زواهرة (٢٦ عاماً) والشاب كاظم عيسى علي زواهرة (٣١ عاماً)، وإصابة الشاب أحمد عزام الوحش بجروح لم تعرف طبيعتها بعد، برصاص الاحتلال صباح اليوم، قرب بلدة العيزرية.

وفي صباح اليوم الخميس، قتل جندي "إسرائيلي" وأصيب 8 آخرون بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدًا، وذلك جراء عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" وحاجز الزعيم شرق القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن عملية إطلاق وقعت على شارع رقم 1 بمساره بالقرب مستوطنة "معاليه أدوميم، ما أسفرت عن قتيل وإصابة 8 أشخاص 3 منهم وصفت حالتهم بالحرجة.

ووقعت عملية إطلاق النار في شارع حيوي يقود إلى المدخل الرئيس والوحيد لمستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي بلدتي العيزرية وأبو ديس

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن منفذي العملية استغلوا الازدحام المروري على حاجز الزعيم لتنفيذ العملية، فيما أفادت صحيفة "هآرتس"، بإطلاق النار على شابين في مدخل "معالي أدوميم" بعد تنفيذهما عملية إطلاق النار، فيما تم ملاحقة شاب ثالث وإطلاق النار عليه وإصابته.

وقالت إذاعة الجيش: "وصل منفذي العملية بسيارة قرب حاجز الزعيم وتحديدا قبل الحاجز بنحو نصف كيلومتر. أطلقوا النار باتجاه الإسرائيليين الذين كانوا يستقلون سياراتهم أمام الحاجز، وقامت القوات الأمنية بتحييد اثنين من المنفذين ولم يتم بعد استبعاد الاشتباه بوجود آخرين".