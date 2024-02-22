مسؤول أممي يحذّر من الانهيار "الكامل" للأوضاع الصحية والإنسانية في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى ضرورة التحرك العاجل واتّخاذ الإجراءات اللازمة قبل انهيار الصحة العامة في قطاع غزة.

وأكد دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أن الأوضاع الإنسانية والصحية في غزة "صعبة" للغاية .

وبناءً على التقارير الأخيرة، أشار إلى أن الكثير من الناس لا يحصلون على المياه النظيفة جرّاء تدمير خطوط أنابيب المياه.

وقال دوجاريك: "إنّ 83 % من آبار المياه الجوفية في غزة خارج الخدمة، ولا تعمل أي من مرافق معالجة المياه العادمة".

وحذّر المسؤول الأممي من الآثار "المروعة" لظروف النظافة السيئة والمياه الملوثة في قطاع غزة.

وأوضح أنه رغم الظروف "الصعبة"، لا تزال جهود المساعدات الإنسانية تخضع للقيود "الإسرائيلية".

ودعا دوجاريك إلى ضرورة التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انهيار الصحة العامة في غزة.

وفيما يتعلق بالتقاير الأخيرة المتعلقة "بحالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية خلال الاعتقال التعسفي للنساء والفتيات الفلسطينيات" من قبل قوات الاحتلال، فقد أعرب المسؤول الأممي عن قلقه، مؤكدًا أن الخبراء بمجال حقوق الإنسان يحققون في هذه القضية.