حماس: عملية "حاجز الزعيم" رد طبيعي على جرائم الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، العملية البطولية التي نفّذها 3 شبان فلسطينيين على "حاجز الزعيم" شرقي القدس المحتلة، صباح اليوم.

وأكدت حركة حماس في بيان صحفي أنّ العملية تمثّل ردًّا طبيعيًا على مجازر الاحتلال وجرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الحركة إلى إن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومة الاحتلال في ربوع بلادنا فلسطين حتى دحر الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية كاملة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وشدّدت على أن تغوّل الاحتلال في القدس وتخطيطه لمنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، لن يحقق له أمنًا، ولن يمنح الاحتلال ومستوطنيه حقًا في مسجدنا الأقصى المبارك الذي سيبقى إسلاميًا خالصًا رغم أنف الاحتلال.

وفي ختام البيان، دعت حركة حماس الشاب الثائر، وأحرار شعبنا الفلسطيني المرابط إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه في كافة ربوع الوطن وفي مدينة القدس التي دونها الدماء، وليعلم الاحتلال بأننا شعب لا ينام على الظلم حتى زواله بإذن الله.

وفي صباح اليوم، نفّذ 3 مقاومين من بيت لحم عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" على حاجز الزعيم شرقي القدس، ما أدّى إلى مقتل مستوطن صهيوني وإصابة 8 آخرين، من بينهم 3 إصابات خطيرة، و2 في المتوسط و3 حالات طفيفة.

وأكدت وسائل عبرية أنّ الشرطة "الإسرائيلية" المتواجدة قرب الحاجز، أطلقت النار على المنفذين، ما أدّى إلى استشهادهم على الفور.

