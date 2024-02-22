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9 مجازر خلال الساعات الأخيرة.. وارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة

22 فبراير 2024 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 97 شهيدًا و 132 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29410 شهيدًا، و 69465 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

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