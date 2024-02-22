9 مجازر بغزة.. الاحتلال ينسف مربعات سكنية بخانيونس ومركزًا لـ "الأونروا" في جباليا

غزة - فلسطين أون لاين

يتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، لليوم 139 على التوالي، وسط مجازر لا تتوقف، ومضي في تجويع سكان قطاع غزة، وتدمير كافة مقومات حياتهم، والمرافق الطبية والمستشفيات.

وقالت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال نسف 9 مربعًا سكنيًا يضم عشرات المنازل في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن انفجارات ضخمة سُمعت من مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، ناتجة عن قيام الجيش الإسرائيلي بتفجير منازل المواطنين في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خانيونس.

وأوضح الشهود أن الجيش، فجّر منذ ساعات الصباح، عشرات المنازل السكنية (خالية من السكان) في خانيونس، ما أدى إلى تدميرها بشكل كبير جدا.

وذكروا أنه نتيجة الانفجارات الشديدة، شوهدت سحابة سوداء تتصاعد من المدينة.

وفي شمال قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال مركزًا تابعًا لوكالة "الأونروا" يؤوي نازحين، في مخيم جباليا.

وأفادت وسائل إعلام، بوقوع عدد من الشهداء والجرحى في قصف مبنى للأونروا يؤوي نازحين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

وبشان الأوضاع الصحية "الكارئية"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، إنّ الطواقم الطبية في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، عاجزة عن تقديم الرعاية لعشرات المرضى.

وأضاف القدرة، أن هناك 350 ألف مواطن من ذوي الأمراض المزمنة لا يجدون ما يسد رمقهم، إلى جانب 120 مريضًا يمكثون على أسرّة مستشفى ناصر، لكن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية لهم.

ولفت المتحدث باسم الوزارة النظر إلى أنّ أكثر من 25 من الطواقم الطبية بلا طعام، أو كهرباء في مستشفى ناصر.

وفي وقت سابق، أعلنت الصحة بغزة، أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 97 شهيدًا و 132 إصابةً.

وذكرت الوزارة، أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

وبذلك، ترتفع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29410 شهيدًا، و 69465 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.