(محدث) عشرات الشهداء والجرحى بغارات "إسرائيلية" على منازل مأهولة وسط غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن 23 شهيدًا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى حتى اللحظة، معظمهم من الأطفال والنساء، والعدد مرشح للزيادة نتيجة استهداف عدد من المنازل وسط قطاع غزة

وقالت مصادر محلية، إن غارة جوية "إسرائيلية" جديدة استهدفت منزلًا لعائلة العطار بشارع أبو عريف في دير البلح وسط قطاع غزة.

غزة تباد والعالم لا يستطيع ايقاف الاجرام الصهيوني بحق المدنيين ... مجزرة دير البلح 💔#خبرني #غزة_تُباد pic.twitter.com/sD8pZWPBnv — خبرني Khaberni (@khaberni) February 22, 2024

تغطية صحفية: عائلات ارتقى وأصيب أطفالها بعد قصف منازلها في المحافظة الوسطى من قطاع غزة pic.twitter.com/PznDfwjpzP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 22, 2024

وفي جنوب قطاع غزة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال (الاسرائيلي) تعاود اقتحام مجمع ناصر الطبي بأربع ناقلات جند قبل قليل، بعدما انسحبت منه.

وذكر شهور عيان، لوكالات، أن جيش الاحتلال نسف 9 مربعًا سكنيًا يضم عشرات المنازل في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضح الشهود أن الجيش، فجّر منذ ساعات الصباح، عشرات المنازل السكنية (خالية من السكان) في خانيونس، ما أدى إلى تدميرها بشكل كبير جدًا.

وذكروا أنه نتيجة الانفجارات الشديدة، شوهدت سحابة سوداء تتصاعد من المدينة.

وفي السياق، قصفت طائرات الاحتلال مركزًا تابعًا لوكالة "الأونروا" يؤوي نازحين، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام، بوقوع عدد من الشهداء والجرحى في قصف مبنى للأونروا يؤوي نازحين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

وخلال الـ 24 ساعة ماضية، وارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 97 شهيدًا و 132 إصابةً.

وارتفعت حصيلة العدوان المتواصل على قطاع غزة 29410 شهيدًا، و 69465 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي، مازال عدد منهم تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.