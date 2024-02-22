حماس: عملية القدس رد طبيعي على مجازر الاحتلال

باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس العملية البطولية جنوبي القدس المحتلة صباح اليوم الخميس، معتبرة أنها تمثل ردا طبيعيا على مجازر الاحتلال وجرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم: إن شعبنا سيواصل مقاومة الاحتلال في ربوع بلادنا فلسطين حتى دحر الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية كاملة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأضافت: "إن تغوّل الاحتلال في القدس وتخطيطه لمنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، لن يحقق له أمنا، ولن يمنح الاحتلال ومستوطنيه حقاً في مسجدنا الأقصى المبارك الذي سيبقى اسلامياً خالصاً رغم أنف الاحتلال".

ودعت الحركة الشباب الفلسطيني الثائر وأحرار الشعب الفلسطيني المرابط إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه في كافة ربوع الوطن وفي مدينة القدس التي دونها الدماء، وليعلم الاحتلال بأننا شعب لا ينام على الظلم حتى زواله بإذن الله.

وفي وقت سابق، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل جندي وإصابة 8 جنود أخرين، بينهم 2 حالتهم حرجة، في عملية إطلاق نار على حاجز عسكري شرق القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين