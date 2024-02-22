بـ 4 غارات متواصلة.. عدوان أمريكي يستهدف عدة مواقع يمنية

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت القوات الأميريكية، صباح اليوم الخميس، أنّها شنّت عدة غارات على أهداف يمنية مختلفة.

وقالت القيادة الأمريكية إنّها نفّذت 4 غارات ضد قاذفة صواريخ باليستية و7 صواريخ كروز مضادة للسفن.

وادّعتْ أن الاستهدافات طالت مواقع تمثل "تهديدًا وشيكًا" لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

وزعمت القوات الأمريكية أنّها أسقطت طائرة مسيّرة يمنية تابعة لحركة أنصار الله.

وأكدت مصادر إعلامية تابعة للقوات المسلحة اليمنية، أمس الخميس، أنّ عدوانًا أميركيًا بريطانيًا استهدف بـ 3 غارات جوية منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف شمال الحديدة.

و"تضامنًا مع غزة" التي تواجه حربًا "إسرائيلية" مدمرة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استهدفت القوات المسلحة اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن "إسرائيلية" أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وأعلنوا مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديًا لافتًا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت "القوات المسلحة اليمنية" أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.





