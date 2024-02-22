في اليوم الـ 139.. أبرز التطورات الميدانية للحرب الصهيونية على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية يومها الـ 139 على التوالي، لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير إلّا وقد ارتكبه بحق شعبنا الصامد، من خلال شن آلاف الغارات وتواصل القصف المدفعي والجوي وقصف البيوت فوق رؤوس ساكنيه، ليُخلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

في متابعة فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية الأخيرة للحرب الصهيونية على غزة، فقد واصل الاحتلال قصفه العنيف على عدة مناطق متفرقة من مناطق القطاع.

في رفح، ارتقى 3 شهداء، وأُصيب آخرون جرّاء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "الشاعر" في خربة العدس.

وفي ساعات الفجر، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "الحج يوسف" بتل السلطان غربي المدينة.

وتمكّنت طواقم الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في مسجد الفاروق بمخيم الشابورة وسط المدينة، بعد استهدافه بصواريخ طائرات الاحتلال، فجر اليوم.

كما قصفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية شمال شرق رفح مقابل دار الفضيلة في منطقة خربة العدس. فيما استهدفت الطائرات الحربية أرضًا زراعية أخرى بالقرب من بوابة صلاح الدين على الحدود المصرية جنوب رفح.

و قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "الهسي" قرب دوار المشروع شرقي المدينة، ما أدّى إلى إصابة عدد من أفراد العائلة.

كما أُصيب عدد من المواطنين إثر قصف الطائرات الحربية منزلًا لعائلة "أبو عزوم" في مخيم الشابورة وسط المدينة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو نقيرة" في محيط مسجد الفاروق بمخيم الشابورة وسط رفح.

في خان يونس، شنّت طائرات الاحتلال غارةً عنيفة بمحيط مستشفى الأوروبي جنوبي المدينة.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين وسط المدينة. كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الغربية للمدينة.

وفي صباح اليوم، قصفت المدفعية الصهيونية بشكل مكثف وعنيف منطقتي قيزان النجار والبطن السمين.

كما قصفت المدفعية الطابق الثالث من برج M5 بمدينة حمد غربي المدينة.

في دير البلح، نفّذت الطائرات الحربية غارةً جوية وسط المدينة.

في النصيرات، استهدفت طائرات الاحتلال، في ساعات الليل الأولى، منزلًا يعود لعائلة "الدعاليس" غربي المخيم، ما أدّى إلى ارتقاء 17 شهيدًا وإصابة آخرين.

في شمال القطاع، شنّت طائرات الاحتلال صباح اليوم، غارة جوية على مناطق متفرقة شمالي القطاع.

وفي ساعات الفجر، استهدفت الطائرات الحربية منزلين في مخيم جباليا.

وارتقى الصحفي إيهاب نصرالله وزوجته وأُصيب أطفاله الثلاثة بحروق بالغة، جرّاء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي متابعة آخر الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 مجزرةً ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدًا و 163 إصابةً.

وبذلك، ارتفعت حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29313 شهيدًا، و 69333 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.



