التطورات الميدانية "الأخيرة" في اليوم الـ 139 من الحرب الصهيونية على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية يومها الـ 139 على التوالي، لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير إلّا وقد ارتكبه بحق شعبنا الصامد، من خلال شن آلاف الغارات وتواصل القصف المدفعي والجوي وقصف البيوت فوق رؤوس ساكنيه، ليُخلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

في اليوم الـ 139 من حرب "الإبادة الجماعية" على غزة، أعلنت وزارة الصحة، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 97 شهيدًا و 132 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29410 شهيدًا، و 69465 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة

في خان يونس، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية، ما أدّى إلى تطاير الشظايا على مقر الجمعية والمستشفى.

وأوضحت الجمعية أن القصف أدّى إلى انقطاع الأسلاك الخاصة بجهاز الاتصال الهوائي الذي تعمل من خلاله جميع طواقم الجمعية، الأمر الذي يزيد من حجم التحديات والصعوبات التي تواجه الطواقم، في ظل انقطاع كافة وسائل الاتصالات الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت لليوم الـ 38 في محافظة خان يونس.

وبمتابعة آخر التطورات في مجمع ناصر الطبي، قال المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة: " إنّ الطواقم الطبية في مستشفى ناصر عاجزة عن تقديم الرعاية لـ 120 مريضًا".

وأكد أن 25 من الطواقم الطبية بلا طعام أو كهرباء داخل المجمع.

وفي صباح اليوم، شنّت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مبان سكنية وسط المدينة. كما نسف الاحتلال عددًا من المربعات السكنية في المناطق الشرقية للمدينة.

وفي الزوايدة، ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف منزلًا لعائلة "ثابت" وسط القطاع.

وأكدت وزارة الصحة أن أكثر من 30 شهيدًا ارتقوا جرّاء القصف الصهيوني على منازل المواطنين في المحافظة الوسطى، منذ مساء أمس الأربعاء.

في شمال القطاع، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال مقر وكالة الغوث في مخيم جباليا.

وارتقى عدد من الشهداء جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزل لعائلة "البراوي" في بيت لاهيا.

وارتقى شهيد في قصف صهيوني استهدف مركبة شرطة في منطقة السكة شرقي مخيم جباليا.

كما واصلت المدفعية الصهيونية قصفها على عدة مناطق جنوب وشرق حي الزيتون شرق مدينة غزة.



التطورات الميدانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

في متابعة فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية الأخيرة للحرب الصهيونية على غزة، فقد واصل الاحتلال قصفه العنيف على عدة مناطق متفرقة من مناطق القطاع.

في رفح، ارتقى 3 شهداء، وأُصيب آخرون جرّاء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "الشاعر" في خربة العدس.

وفي ساعات الفجر، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "الحج يوسف" بتل السلطان غربي المدينة.

وتمكّنت طواقم الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في مسجد الفاروق بمخيم الشابورة وسط المدينة، بعد استهدافه بصواريخ طائرات الاحتلال، فجر اليوم.

كما قصفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية شمال شرق رفح مقابل دار الفضيلة في منطقة خربة العدس. فيما استهدفت الطائرات الحربية أرضًا زراعية أخرى بالقرب من بوابة صلاح الدين على الحدود المصرية جنوب رفح.

و قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "الهسي" قرب دوار المشروع شرقي المدينة، ما أدّى إلى إصابة عدد من أفراد العائلة.

كما أُصيب عدد من المواطنين إثر قصف الطائرات الحربية منزلًا لعائلة "أبو عزوم" في مخيم الشابورة وسط المدينة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو نقيرة" في محيط مسجد الفاروق بمخيم الشابورة وسط رفح.

في خان يونس، شنّت طائرات الاحتلال غارةً عنيفة بمحيط مستشفى الأوروبي جنوبي المدينة.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين وسط المدينة. كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الغربية للمدينة.

وفي صباح اليوم، قصفت المدفعية الصهيونية بشكل مكثف وعنيف منطقتي قيزان النجار والبطن السمين.

كما قصفت المدفعية الطابق الثالث من برج M5 بمدينة حمد غربي المدينة.

في دير البلح، نفّذت الطائرات الحربية غارةً جوية وسط المدينة.

في النصيرات، استهدفت طائرات الاحتلال، في ساعات الليل الأولى، منزلًا يعود لعائلة "الدعاليس" غربي المخيم، ما أدّى إلى ارتقاء 17 شهيدًا وإصابة آخرين.

في شمال القطاع، شنّت طائرات الاحتلال صباح اليوم، غارة جوية على مناطق متفرقة شمالي القطاع.

وفي ساعات الفجر، استهدفت الطائرات الحربية منزلين في مخيم جباليا.

وارتقى الصحفي إيهاب نصرالله وزوجته وأُصيب أطفاله الثلاثة بحروق بالغة، جرّاء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي متابعة آخر الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 مجزرةً ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدًا و 163 إصابةً.

وبذلك، ارتفعت حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29313 شهيدًا، و 69333 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.



