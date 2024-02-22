الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، عددا من الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، وسط مواجهات في بعض المناطق، فيما دارت اشتباكات خلال التصدي للقوات المقتحمة في بعض البلدات والمخيمات.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بيت ريما ودير غسانة قضاء رام الله وشنت حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، وعرف من المعتقلين: محمود أميل الريماوي، ومحمود عماد الريماوي، وعلي الثلجي الريماوي، وأنس حمودة البرغوثي، وأحمد سائد الريماوي، وفادية البرغوثي، وعبد الله البرغوثي، ويحيى حسن الريماوي، وأدم أنس الريماوي، ومريد نجاح البرغوثي.

ومن محافظة رفح، اعتقلت قوات الاحتلال محمد سليمان جهالين ورأفت محمد دحبور بعد اقتحامها مخيم عقبة جبر.

كما دمرت قوات الاحتلال دوار الشهداء وسط المخيم، بينما استهدفت مجموعة من الصحافيين بالرصاص الحي والغاز السام المسيل للدموع خلال تغطيتهم الاقتحام.

واقتحمت قوات الاحتلال، مدينة طولكرم وضاحية ذنابة شرقها، حيث داهمت عددا من المباني السكنية في الضاحية وتحديدا المحاذية للمخيم.

وأجرت القوات المقتحمة عمليات تفتيش وتمشيط فيها وفي الأراضي المجاورة، ونشرت قناصتها في المنطقة، وأطلقت الأعيرة النارية بكثافة، فيما سمعت أصوات انفجارات.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال دير الحطب، واعتقلت الشاب يعقوب الاشقر ابن الشهيد عبد العزيز الأشقر من منزله.

كما اقتحمت مدينة نابلس من جهة شارع القدس، كما اقتحمت مخيم بلاطة، وسط مواجهات أصيب خلالها شابان بجروح.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارين وإطلاق نار واشتباكات في مخيم بلاطة بالتزامن مع اقتحام جرافة للاحتلال شارع السوق.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابتين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار وداهمت عدة منازل.

المصدر / فلسطين أون لاين