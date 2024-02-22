"تفاصيل جديدة".. مقتل مستوطن صهيوني وإصابة 8 آخرين في عملية إطلاق نار في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الخميس، مقتل مستوطن صهيوني، وإصابة 8 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة في عملية إطلاق نار على مفترق طرق بلدة الزعيّم شرقي القدس.

وأوضحت القناة 13 العبرية أن من بين الإصابات 3 حالات بالغة الخطورة، فيما صُنفت الإصابات الخمسة بالمتوسطة.

وأعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مقتل مستوطن صهيوني وإصابة 8 آخرين، في عملية إطلاق نار نفّذها مقاومون فلسطينيون قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس.

وأشارت إلى أنّ الشرطة "الإسرائيلية" المتواجدة قرب الحاجز، أطلقت النار على المقاومين، ما أدّى إلى استشهاد ثلاثة من منفذي العملية.

وفي تفاصيل العملية، كشفت القناة 12 العبرية في تقاريرها الأولية عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في عملية إطلاق النار.

وقالت القناة 14 العبرية: "إن الشرطة "الإسرائيلية" أطلقت النار على 3 مقاومين، ما أدّى إلى استشهادهم على الفور".

وأشارت القناة 13 العبرية، أن منفذي العملية تعمّدوا الاصطدام بأحد المركبات لافتعال حادث، والتّسبب بأزمة سير خانقة، ومن ثم ترجّل المنفذون الثلاثة وأطلقوا النار على المركبات بشكل مباشر بواسطة بندقيتين M16 ومسدس.

وكشفت قناة كان العبرية في آخر تقاريرها أن اثنين من منفذي عملية إطلاق النار هما شقيقان من منطقة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق بالكامل ومداخل البلدات والقرى المحاذية ودفعت بتعزيزات كبيرة للمنطقة.

ودعت بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم" سكان المدينة إلى البقاء في منازلهم.

وقالت قناة كان العبرية: "إن قوات الاحتلال تقوم بعملية تمشيط ومسح جوي لتفقد المكان والتأكد من عدم وجود منفذين آخرين".