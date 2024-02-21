استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال قرب قلقيلية

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد طفل فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه وإصابته في منطقة الصدر، خلال اقتحام قرية عزون، شرقي مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الطفل فادي سعيد سليمان (14 عامًا) استشهد برصاص قوات الاحتلال الحي في القلب، في بلدة عزون قضاء قلقيلية.

من جهتها، قالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، إن قوات الاحتلال منعت طواقمها الطبية ومركبة الإسعاف من الوصول لفلسطيني أصيب بالرصاص في قرية عزون شرقي قلقيلية.

وأوضحت الجمعية، أن الطواقم الطبية نقلت شهيدًا من بلدة عزون شرق قلقيلية بعد إبقاءه ينزف على الأرض لفترة طويلة، عقب منع الاحتلال للإسعاف من الوصول إليه.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 401 فلسطيني في الضفة الغربية منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي ذهبت بموجبها حكومة الاحتلال للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية لأول مرة في تاريخها، بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".