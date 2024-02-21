القسام" تعلن الإجهاز على 7 جنود بخان يونس وقنص آخر بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، الإجهاز على 7 جنود في خان يونس، وقنص جندي آخر في حي الزيتون بغزة.

وقالت القسام في بيان مقتضب، إن مقاتليها أكدوا استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصّنة داخل منزل بقذيفة "RPG"، والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة، "والإجهاز على 4 جنود من المسافة صفر، وإصابة الباقين في منطقة الحاووز غرب خان يونس".

كما قالت في بيان سابق، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصّنت داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات.

في بيانها، أضافت "القسام" أن مقاتليها أكدوا مقتل 3 جنود وهبوط مروحية إسرائيلية لإخلائهم شمال حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

كما أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية وآليتين، بقذائف "الياسين 105" غرب حي الأمل، ودبابة ميركافا بعبوة "شواظ" في منطقة الحاووز في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي حي الزيتون، بثت كتائب القسام مقطعًا مصورًا يوثق معارك ضارية بين مقاتليها وجيش الاحتلال في حي الزيتون في قطاع غزة.

و تمكن مجاهدو القسام، بحسب البيان الصادرة عن الكتائب، من خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال تخللها دك تجمعاتهم بقذائف الهاون وتفجير الآليات بقذائف "الياسين 105" وعبوات "شواظ".

وأشارت القسام، إلى رصدها طائرات ومركبات تابعة لجيش الاحتلال، تقوم بإجلاء القتلى والجرحى جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

مشاهد حصلت عليها #الجزيرة لما قالت كتائب القسام إنها توثق معارك ضارية بين مقاتليها والجيش الإسرائيلي في حي الزيتون في قطاع #غزة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/b8LMYAUoSV — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 21, 2024

وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن قوات جيش الاحتلال واجهت 3 حوادث خطيرة في المعارك الضارية في قطاع غزة.

وأعلنت إذاعة جيش العدو أن قوات الجيش واجهت مقاومة كبيرة، ومعارك صعبة خلال العملية البرية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ما أدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقالت الإذاعة: "واجه الجيش، أمس الثلاثاء، 3 حواذث صعبة أدّت إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات جيش الاحتلال خلال العملية في حي الزيتون، منها اشتباك عن قرب بين قوة من "الناحال" ومقاومين، ما أدّى إلى مقتل جندي".

وأضافت: "أطلق المقاومون صاروخ مضاد على مركبة "مدرعة"، ما أدّى إلى إصابة 2 بجروح خطيرة".

وتابعت: " فجّر المقاومون عبوة وأطلقوا صاروخ مضاد على قوة أخرى، ما أدّى إلى إصابة أخرى بجروح خطيرة".

وفي صباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عن مقتل جندي "إسرائيلي"، وإصابة 3 آخرين خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن الرقيب أفراهام فوفاجين "21 عامًا" من "كتيبة 932" التابعة للواء ناحال، قُتل خلال المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية شمالي القطاع.

وأوضح الإعلام العبري أن 3 جنود آخرين أُصيبوا بجراح خطيرة خلال المعارك الضارية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأشارت إلى أن أحد الجنود من كتيبة 932، لواء ناحال، والجندي الثاني من كتيبة شاكيد، لواء جفعاتي، والجندي الثالث "احتياطي" من كتيبة التجميع 636.

كما أعلن مستشفى "بيلنسون"، عن استقباله 6 جنود بينهم حالتان خطيرتان، مشيرةً إلى أن 27 مصابًا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى بينهم 3 بحالة خطيرة و6 بحالة متوسطة و18 بحالة طفيفة.

وأقرّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الثلاثاء، بإصابة 46 عسكريًا في معارك قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد مصابيه منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 3 آلاف.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن عنهم رسميًا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 576 قتيلًا، بينهم 237 منذ بدء الاجتياح البري في الـ 27 من الشهر ذاته.