حماس تنعى الشهيد "الشاويش" وتؤكد أن المقاومة هي "الكفيلة" بإجبار الاحتلال على إطلاق سراح الأسرى

غزة - فلسطين أون لاين

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، إلى الشعب الفلسطيني، وإلى الأمّتين العربية والإسلامية الأسير خالد الشاويش "53 عامًا" من طوباس، الذي ارتقى اليوم الأربعاء في سجن عوفر، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال.

وحمّلت حركة حماس الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الشاويش، الذي تعرّض للإهمال الطبي بعد سنوات طويلة من التعذيب الوحشي داخل السجون.

وأكدت الحركة في تصريحها أنّ المقاومة هي الكفيلة بإجبار الاحتلال على إطلاق سراح الأسرى في السجون "الإسرائيلية" قريبًا.

وأوضحت أنّ جرائم الاحتلال بحق الأسرى في ظل شهادات الأسرى "الإسرائيليين" المفرج عنهم من قبل المقاومة تؤكد مدى إجرامه الذي يفوق النازية.

ودعت حماس جماهير شعبنا وذوي الأسرى في سجون الاحتلال للانتفاض في مدن الضفة والداخل والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه.

كما دعت أحرار العالم لوضع حدّ لجرائم المحتل بحق الأسرى البواسل، والعمل الجادّ لإنقاذهم من سياسة القتل البطيء التي تنفذها إدارة السجون.

وفي صباح اليوم، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن استشهاد الأسير المقعد خالد الشاويش "53 عامًا" في سجن نفحة الصهيوني، بعد تدهور وضعه الصحي بشكل "خطير".



ومنذ السابع من أكتوبر، ارتقى 7 شهداء في سجون الاحتلال، نتيجة التعذيب الوحشي والانتهاكات الخطيرة التي تمارسها قوات الاحتلال ضدّ الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب الصهيونية على قطاع غزة.

