بعد تدهور حالته الصحية.. ارتقاء الأسير خالد الشاويش في سجون الاحتلال

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني نبأ استشهاد الأسير خالد الشاويش "53 عامًا" في سجن نفحة الصهيوني.

وأوضحت المؤسستان في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الأسير المقعد خالد الشاويش، من مخيم الفارعة في طوباس، من أحد الحالات المرضية المزمنة في سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن الأسير الشاويش نُقل أمس إلى مستشفى “أساف هروفيه” بعد تدهور وضعه الصحي بشكل "خطير".

يُذكر أن الأسير الشاويش تعرّض لإصابة بليغة برصاص جيش الاحتلال عام 2001م، ما أدّى إلى إصابته بالشلل، وبعشرات الشظايا في جسده، وبعد ستة أعوام على إصابته اعتقلته قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في تاريخ 28 تموز/يوليو 2007م، وحكمت عليه بالسّجن المؤبد المكرر (11) مرة.

ومنذ السابع من أكتوبر، ارتقى 7 شهداء في سجون الاحتلال، نتيجة التعذيب الوحشي والانتهاكات الخطيرة التي تمارسها قوات الاحتلال ضدّ الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب الصهيونية على قطاع غزة.





