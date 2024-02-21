حماس تدعو برنامج "الغذاء العالمي" والوكالات الأممية إلى العودة للعمل في شمال قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ تعليق برنامج الغذاء العالمي لتسليم المساعدات الغذائية لشمال قطاع غزة هو تطور خطير سيضاعف من المعاناة الإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني.

وأوضحت حركة حماس في تصريح لها، اليوم الأربعاء، أن وقف تسليم المساعدات -رغم قلتها- إلى محافظتي غزة والشمال في ظل الحصار الخانق لجيش الاحتلال الصهيوني المجرم، هو تسليم بالواقع الذي يفرضه العدو النازي على أبناء شعبنا الهادف إلى تجويعه وإبادته.

وقالت الحركة : " ندعو برنامج الغذاء العالمي وكافة الوكالات الأممية بما فيها الأونروا إلى الضغط على الاحتلال، عبر الإعلان عن العودة للعمل في شمال قطاع غزة طبقًا لتكليفاتهم الدولية بإغاثة شعبنا من خطر المجاعة الآخذة بازدياد بشكلٍ خطير، التزامًا بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية".

ودعت الحركة في ختام تصريحها، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك العاجل والفاعل لكسر الحصار وإغاثة شعبنا الفلسطيني من خطر المجاعة والإبادة.

وأشارت إلى أنه لا بد من تفعيل قرار القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، والوقوف بقوة في مواجهة سياسة التطهير العرقي الصهيونية ضد شعبنا، والضغط على الحكومات حول العالم لعزل هذا الكيان النازي، وإرغامه على احترام أدنى قواعد القانون الدولي الإنساني بعدم إعاقة وصول المواد الإغاثية والأدوية للأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة.

تأتي تلك التصريحات بعد إعلان برنامج الأغذية العالمي، أمس الثلاثاء، وقف تسليم المساعدات الغذائية إلى محافظتي غزة والشمال مؤقتا، بسبب عدم أمان المنطقة، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه الشاحنات.





