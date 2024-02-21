3 حوادث "خطيرة".. مصادر عبرية تكشف "تفاصيل" المعارك الضارية في حي الزيتون

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش الصهيوني واجهت 3 حوادث خطيرة في المعارك الضارية في قطاع غزة.

وأعلنت إذاعة جيش العدو أن قوات الجيش واجهت مقاومة كبيرة، ومعارك صعبة خلال العملية البرية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ما أدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقالت الإذاعة: "واجه الجيش، أمس الثلاثاء، 3 حواذث صعبة أدّت إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات جيش الاحتلال خلال العملية في حي الزيتون، منها اشتباك عن قرب بين قوة من "الناحال" ومقاومين، ما أدّى إلى مقتل جندي".

وأضافت: "أطلق المقاومون صاروخ مضاد على مركبة "مدرعة"، ما أدّى إلى إصابة 2 بجروح خطيرة".

وتابعت: " فجّر المقاومون عبوة وأطلقوا صاروخ مضاد على قوة أخرى، ما أدّى إلى إصابة أخرى بجروح خطيرة".

وفي صباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عن مقتل جندي صهيوني، وإصابة 3 آخرين خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن الرقيب أفراهام فوفاجين "21 عامًا" من "كتيبة 932" التابعة للواء ناحال، قُتل خلال المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية شمالي القطاع.

وأوضح الإعلام العبري أن 3 جنود آخرين أُصيبوا بجراح خطيرة خلال المعارك الضارية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأشارت إلى أن أحد الجنود من كتيبة 932، لواء ناحال، والجندي الثاني من كتيبة شاكيد، لواء جفعاتي، والجندي الثالث "احتياطي" من كتيبة التجميع 636.

كما أعلن مستشفى "بيلنسون" الصهيوني، عن استقباله 6 جنود بينهم حالتان خطيرتان، مشيرةً إلى أن 27 مصابًا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى بينهم 3 بحالة خطيرة و6 بحالة متوسطة و18 بحالة طفيفة.

وأقرّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الثلاثاء، بإصابة 46 عسكريًا في معارك قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد مصابيه منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 3 آلاف.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن عنهم رسميًا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 576 قتيلًا، بينهم 237 منذ بدء الاجتياح البري في الـ 27 من الشهر ذاته.

