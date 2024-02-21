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الأونروا: الاحتلال منع أكثر من نصف المساعدات "الإغاثية" لمناطق شمال قطاع غزة

21 فبراير 2024 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنّ الاحتلال منع أكثر من نصف المساعدات المقررة هذا العام إلى شمالي قطاع غزة.

وأوضحت الأونروا في بيان لها، نشرته عبر منصة "إكس" أمس الثلاثاء، أن الاحتلال منع أكثر من 51 % من المهمات والأنشطة الإغاثية التي خططت لها الأونروا وشركاؤها في المجال الإنساني لتقديم الدعم والمساعدة لمناطق شمالي القطاع.

وأشارت إلى أن انعدام الأمن الغذائي شمالي غزة، وصل إلى حالة حرجة للغاية.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "الأونروا" أن السّكان في شمال قطاع غزة أصبحوا على حافة المجاعة، جرّاء تعرّضهم للحصار من قبل الاحتلال الصهيوني، ومنعه دخول المساعدات وشاحنات الإغائة إلى تلك المناطق.

وبلغت المجاعة في شمال قطاع غزة درجات حرجة و"صعبة" للغاية جرّاء نفاد كميات الطحين والأرز والطعام والغذاء بكافة أنواعه، ما دفع السكان إلى تناول حبوب وأعلاف الحيوانات كمحاولة "نجاة" للبقاء على قيد الحياة، في ظل حرب "التجويع" التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على كافة مناطق الشمال.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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