شهيد و7 إصابات بينها خطيرة بقصف مسيرة للاحتلال في جنين

استشهد عارف القدومي (25 عاما)، وأصيب 7 آخرون بجراح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلالها اقتحامها فجر اليوم الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر باستشهاد عارف القدومي من بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية، في مخيم جنين، فيما أعلن الليلة الماضية عن إصابة 7 فلسطينيين بقصف مسيرة للاحتلال في مخيم جنين أحدهم أصيب في الرأس، ووصفت جراحه بالخطيرة.

وذكرت أن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص الحي و3 إصابات بشظايا الرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، واندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة.

وأوضحت أن بين المصابين طفل مصاب بشظية في الرأس، ومسن بالرصاص الحي في البطن وشاب أصيب بشظايا الرصاص الحي في الظهر.

وقصف الطيران الحربي للاحتلال مرتين منزلا محاصرا داخل مخيم جنين، وأوضح شهود عيان أن جيش الاحتلال قصف المنزل المحاصر في حارة السمران بِطائرة أباتشي بمخيم جنين، بينما أغارت طائرات إسرائيلية مسيرة على هدف في المخيم.

ودارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال، داخل مخيم جنين، عقب اقتحامه، حيث تواصلت الاشتباكات عدة ساعات، لا سيما في الحي الشرقي من المدينة، بينما قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار بشكل عشوائي في حي البيادر بجنين.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، عددا من الفلسطينيين، خلال حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واشتباكات أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية بلدة طمون من مدخلها الشرقي، وشرعت بهدم دوار الشهيد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ذيب أنيس بني عودة من بلدة طمون قبل انسحابها من البلدة.

وفي محافظ نابلس، اقتحمت آليات الاحتلال مخيم عسكر الجديد، فيما اعتقلت الشاب أورهان حمايل بعد مداهمة منزله في بلدة بيتا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوب الخليل وداهمت عددا من المنازل، كما اقتحمت القوات بلدة الظاهرية.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم وحاصرت أحد المنازل.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 7 شبان في جنين هم: أمان أبو الجابر، ومحمود أبو الجابر، واوس العويس، وحاتم مشارقة، وفارس أبو الجابر، وتوفيق المراد، وأدهم أبو طبيخ، بعد دهم منازلهم.

المصدر / فلسطين أون لاين