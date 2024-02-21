آخر التطورات الميدانية في اليوم الـ 138 من الحرب الصهيونية على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني في اليوم الـ 138 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها على قطاع غزة، من خلال شن عشرات الغارات وتواصُل القصف المدفعي والجوي على كافة مناطق غزة. لم يترك الاحتلال في هذه الحرب أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتهجير إلّا وقد ارتكبه بحق شعبنا الصامد، دون أن يُلق بالًا لقوانين حقوق الإنسان أو حتّى قرارات محكمة العدل الدولية.

وفي رصد فلسطين أون لاين، لآخر الإحصائيات، فقد أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 103 شهيدًا و 142 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29195 شهيدًا، و 69170 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وفي متابعة فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية للحرب الصهيونية في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه الهمجي بشكل عنيف على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في رفح، ارتقى الدكتور البروفيسور ناصر أبو النور عميد كلية التمريض بالجامعة الإسلامية بغزة و7 من أفراد أسرته جراء قصف الاحتلال لمنزله في حي الجنينة شرقي المدينة.

وقصف الطيران الحربي في ساعات الليل الأولى، أرضًا زراعية في حي البرازيل جنوبي المدينة.

كما قصفت زوارق الاحتلال صباح اليوم، شاطئ المدينة بشكل مكثف ومتواصل.

في خان يونس، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن جيش الاحتلال قصف ملجأً لموظفي المنظمة وعائلاتهم، ما أدّى إلى ارتقاء 2 من أفراد العائلة وإصابة 6 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الجنوبية بالمدينة. فيما أطلق الاحتلال النار والقذائف بشكل عنيف محيط ميناء خان يونس.

وأكدت مصادر صحفية أن 6 شهداء وصلوا إلى مستشفى النجار من مواصي القرارة شمالي المدينة، حيث توغّل الاحتلال وشنّ عدوانًا جديدًا، واعتقل عددًأ من المواطنين.

كما ارتقى 8 شهداء جرّاء قصف صهيوني متواصل على بلدة خزاعة شرقي المدينة.

في دير البلح، ارتكب الاحتلال مجزرةً "مروعة" بحق عائلة "خطاب" بمنطقة حكر الجامع وسط القطاع بعد استهداف منزلهم المكتظ بالنازحين، ما أدّى إلى ارتقاء 25 شهيدًا.

في النصيرات، أُصيب مواطنان، إثر قصف صهيوني استهدف محيط مسجد معاذ بن جبل بالمخيم الجديد غربي المخيم وسط القطاع.

وأفادت مصادر صحفية أن زوارق الاحتلال الصهيوني أطلقت قذائفها بشكل عنيف على مناطق غربي المخيم.

كما ارتقى صباح اليوم عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جرّاء استهداف الاحتلال سيارةً مدنية في شارع أبو حسني وسط المدينة.

وفي حصيلة أولية أعلنت عنها وزارة الصحة في ساعات الليل الأولى، فقد ارتقى، أمس الثلاثاء، 34 شهيدًا جرّاء قصف الاحتلال عددًا من المنازل في مخيمي النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة.

في شمالي القطاع، دمّرت الطائرات الحربية مسجد رياض الصالحين في مخيم جباليا.

وشنّت طائرات الاحتلال غارةً في محيط الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا.

كما شنّ الطيران الحربي في ساعات الليل الأولى، سلسلة غارات عنيفة ومتتالية على مدينة غزة.

وحتى ساعات الصباح، وواصلت المدفعية الصهيوني قصفها على حي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.