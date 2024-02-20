القوات المسلّحة اليمنية تستهدف سفينة "إسرائيلية" ومواقع بـ "أم الرشراش"

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، عن استهداف سفينةٍ إسرائيليةٍ "MSC SILVER" في خليجِ عدن بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة.

وقالت القوات المسلحة، في بيان صحافي، نفذ سلاح الجوّ المسيرُ بالقوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكريةً بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ على عددٍ من السُّفُنِ الحربيةِ الأمريكيةِ المعاديةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي.

فيما نفذَ كذلك، بحسب البيان، عمليةَ استهداف لمواقع "حساسةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ" في منطقةِ أمّ الرشراشِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلةِ، وذلك بعددٍ آخرَ من الطائراتِ المسيرة.

وبحسب بيان القوات المسلحة اليمنية، تأتي هذه العملياتُ انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصارِ، وردًا على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.

و"تضامنًا مع غزة" التي تواجه حربًا "إسرائيلية" مدمرة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استهدفت القوات المسلحة اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن "إسرائيلية" أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وأعلنوا مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديًا لافتًا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت "القوات المسلحة اليمنية" أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.