الاحتلال يقصف في جنوب لبنان و"حزب الله" يستهدف مواقع "إسرائيلية"

غزة - فلسطين أون لاين

شنّ الطيران الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدة غارات على مواقع في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه هاجم بالطيران الحربي أهدافًا لحزب الله في ثلاث بلدات جنوبي لبنان.

وأضاف في بيان: "هاجمت طائرات حربية بنية تحتية لحزب الله في منطقة بليدا قضاء مرجعيون".

كما أشار إلى، أنه قصف بالطيران أيضا "عددًا من المباني العسكرية في مناطق عيتا الشعب قضاء بنت جبيل التي يستخدمها حزب الله".

وقال إنه رصد في وقت سابق إطلاق عدة صواريخ من لبنان تجاه مناطق "مسغاف عام" و"مرغليوت"، قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية دون وقوع إصابات.

من جانبه، أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، تنفيذه 6 هجمات ضد مواقع عسكرية "إسرائيلية" قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي مزارع شبعا المحتلة.

وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا بصاروخ "بركان" ثكنة راميم، كما هاجموا بالصواريخ جنود الاحتلال الإسرائيلي المنتشرين في محيط الثكنة وحققوا في صفوفهم إصابات ‏مباشرة.

وأعلن حزب الله أيضًا قصفه بالصواريخ موقعي "السماقة" و"رويسات العلم" في مزارع شبعا المحتلة، إضافة إلى مهاجمته موقع المرج.

وتشهد الحدود "الإسرائيلية" اللبنانية، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبادلًا للقصف وإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.