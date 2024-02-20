مصادر فلسطينية: نتنياهو يعرقل الاتفاق مع حماس بـ "4 لاءات"

غزة - فلسطين أون لاين

وصفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الثلاثاء، مواقف الاحتلال وردوده على الوسطاء "سلبية" وتضع عراقيل كثيرة أمام التوصل لاتفاق.

وقالت المصادر لوكالة "الأناضول"، إن خيبة أمل لدى الوسطاء المصريين والقطريين من مواقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومحاولاته تعطيل التوصل لاتفاق.

وأوضحت أن "نتنياهو يُحَمِّل وفده لأي مفاوضات 4 لاءات هي: لا وقف للعدوان على غزة، ولا انسحاب من القطاع، ولا عودة للنازحين إلى الشمال، ولا صفقة تبادل حقيقية (للأسرى)".

وشددت المصادر الفلسطينية على أن "زيارة (رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل) هنية ووفد حماس الراهنة إلى مصر تأتي في ظل مراوغة نتنياهو وتهربه من متطلبات الاتفاق".

ووصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد من قيادة الحركة.

وأوضحت حماس في تصريح صحفي، أن الزيارة تأتي لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب العدوانية على غزة والجهود المبذولة لوقف العدوان وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني.

وفي وقت سابق، صرّح هنية أن الحركة تبذل كافة الجهود مع الوسطاء من أجل وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأكد، أن حركة حماس تعاملت طوال الوقت بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع الوسطاء من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنهاء الحصار الظالم والسماح بتدفق المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار.

وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن الحركة أبدت مرونة كاملة في التعامل مع هذه القضايا، إلّا أن الاحتلال واصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم شعبنا بينما يتمحور موقفه حول الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة.

وقال هنية: "إن تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها الإفراج عن أسرانا خصوصًا القدامى وذوي الأحكام العالية هو هدف من أهداف هذه المفاوضات ولا يمكن القفز عن ذلك".

تابع: "إن الحركة تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية إلا أنها لن تفرط بتضحيات شعبنا العظيمة و إنجازات مقاومته الباسلة".

وأشار إلى حركة حماس تعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف حمام الدم الذي يقوم به العدو على مدار الساعة ضد شعبنا الأعزل.

وشدد على أن المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع، ورفع الحصار الظالم وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجويع الهمجية والالتزام بإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن تلك المطالب هي متطلبات إنسانية ومحل إجماع في الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وقرار محكمة العدل الدولية وعلى الاحتلال أن ينصاع لها.

ولليوم الـ 137 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه الوحشي على قطاع غزة، مرتكبًا بشكل يومي، أبشع المجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ما أدّى إلى ارتقاء 29195 شهيدًا، و 69170 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.