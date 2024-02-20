كاتب يفضَح مُمارسات جيشِه: جُنُود "إِسرائيليُّون" ينْهبون مُمتلكات في غزَّة "اِنتقامًا "

غزة - فلسطين أون لاين

لم تتوقف جرائم وانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة عند التدمير والقتل، فمع استمرار الحرب اتسعت ظاهرة سرقة جيش وجنود الاحتلال أموالًا وذهبًا وممتلكات من الغزيين تقدر بعشرات ملايين الدولارات، وهو ما يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، حيث تدرج هذه السرقة ضمن لائحة الجرائم المالية المعاقب عليها دوليًا.

ومع بداية التوغل البري، تباهى وثق العديد من جنود الاحتياط سلسلة فيديوهات أثناء سلبهم مقتنيات ومقدرات من منازل الفلسطينيين في شمال القطاع، لكن سرعان ما حظر الجيش الإسرائيلي على جنوده مشاركة مثل هذه الفيديوهات التي أظهرت عمليات نهب وسرقة ممنهجة خلال مداهمة منازل أهالي غزة.

وأظهرت الفيديوهات التي شاركها جنود الاحتلال على شبكات التواصل الاجتماعي قبل الحظر، أن عمليات النهب والسرقة تمت بعدة طرق وأساليب، منها اقتحام المنازل التي طالبوا سكانها بمغادرتها، ثم نهبوها كما حدث في بيت لاهيا، وواصل الجنود عند الحواجز على شارع صلاح الدين سلب مقتنيات وأموال الغزيين النازحين من شمالي القطاع إلى الجنوب.

وعلق كبير محللي صحيفة "يديعوت أحرونوت" ناحوم بارنياع، بالقول: "إن ما يبدأ بنهب الممتلكات المهجورة يؤدي إلى سرقة المعدات العسكرية للعدو ثم إلى سرقة المعدات العسكرية لقواتنا".

بحسب برنياع، أقر رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي بوقوع أعمال نهب، وتحدث عنها في كل زيارة ميدانية للجنود، وأضاف: "بعض القادة قالوا له إن ذلك قد يضر بالروح المعنوية".

ونقلت نقل الكاتب ناحوم برنياع شهادة أحد أطباء الاحتياط: قامت قوات أصغر وأقل انضباطًا بنهب الهواتف ودراجات نارية ودراجات هوائية، هل هذا عادل؟ لقد شعرت بالحرج".

التباهي بالنهب والسرقة !

من جانبه، انتقد الكاتب الإسرائيلي ياجيل ليفي، وهو عالم اجتماع متخصص بالقضايا العسكرية، عمليات النهب الانتقامية التي يرتكبها جنود إسرائيليون لممتلكات الفلسطينيين في قطاع غزة بعد تشريد أصحابها.

حيث كتب ليفي، في مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية: "جنود إسرائيليون ينهبون في غزة ممتلكات سكان القطاع غزة بعد الاستيلاء على منازلهم".

وتابع الكاتب ليفي: "على وسائل التواصل الاجتماعي، ينشر الجنود مقاطع فيديو مثل مقطع جندي يعرض بفخر قمصان كرة القدم المأخوذة من منزل في غزة، بينما يتباهى جنود الاحتياط بوجبات الطعام اللذيذة المحضرة من الطعام الذي أخذوه من مطابخ غزة".

كما أشار إلى، أن "هذا الكم الهائل من الشهادات الشفهية يعكس مشكلة واسعة النطاق، لكن يبدو أن الجيش يواجه صعوبة في منع ذلك"، وقال: "ذكرت هآرتس أن هذه القضية أثيرت في محادثات رئيس أركان الجيش (هرتسي هاليفي) مع مختلف الوحدات، ولكن لم يتم القيام بأي محاولة منهجية لمنع النهب".

أضاف: "أصدر كبير ضباط التعليم بالجيش (الجنرال أوفير ليفيوس)، وهو ليس في التسلسل القيادي، رسالة إلى القوات حول هذه القضية، ورافق صياغته الغامضة تسطير متكرر، كلها مخصصة للنهب، لإظهار أن هذه المشكلة تزعج الجيش".

واستدرك ليفي: "مع ذلك، تمحورت حججُه ضد النهب حول الضرر الذي يلحقه بثقة الجمهور في الجيش وتماسك الوحدة، والمساهمة التي تقدمها في الدعاية المناهضة لإسرائيل".

وقال: "هناك حجة واحدة فقط نسي أن يذكرها: المنع الواضح للسرقة. من الواضح أنه من الصعب التحدث مع الجنود عن الأخلاق، لذلك هناك حاجة إلى الحجج النفعية".

وأكد ليفي أنه "لم يتطور النهب في الفراغ، وفي الواقع لطالما كان موجوداً، الجديد هنا هو مستواه واعتزاز الجنود به وضعف الجيش أمامه".

بحسب الكاتب، فإن "الجنود لا ينهبون بالضرورة لتلبية احتياجاتهم الجسدية، كما أنهم ليسوا بالضرورة مدفوعين بالجشع. بل إن النهب أثناء القتال هو تعبير عن الرغبة في الانتقام".

وقال: "كما يقوم الجنود بالانتقام الرمزي، حيث إن الاستيلاء على ممتلكات أعدائهم بعد هزيمتهم يرمز إلى النصر الكامل"، وفق تقييمه.

"النهب هو رمز للانتقام العام"

يرى ليفي أن "النهب هو رمز للانتقام العام، وليس من قبيل الصدفة أن يصاحب ذلك تدمير للممتلكات، بما في ذلك أكثر من حادثة أحرقت فيها المنازل دون داعٍ".

واستنتج أن "النهب يعكس إنكاراً لإنسانية سكان العدو، مما يجعل مقبولاً تفتيش ممتلكاتهم الشخصية، حتى الأكثر حميمية منها، واختيار ما يجب أخذه"، مشيراً إلى أن "حقيقة تعرّض الممتلكات الخاصة للضرر تؤكد فقط الافتراض الذي يكمن في أساس القتال وهو أنه 'لا يوجد مدنيون أبرياء في غزة، وبالتالي لا بأس بإيذاء المدنيين حتى بعد فرارهم".

وقال إن "هذا يوضح أن النهب ليس انحرافاً عن القتال، بل استمرار لهذه الحرب الانتقامية بوسائل أخرى، إن وجوده يساعد في الحفاظ على الروح القتالية للقوات، وبالتالي فإن هيئة الأركان العامة مترددة في اقتلاعه".

وختم بالقول: "الآن، يعود الأمر للإسرائيليين العاديين ليقرروا نوع الجيش الذي يريدون أن يقاتل باسمهم".​​​​​​

من جهته، أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الجيش الإسرائيلي يطلق العنان لجنوده في قطاع غزة للإقدام على ممارسات غير أخلاقية بحق المدنيين الفلسطينيين خلال مداهمة منازلهم، تشمل سرقة الممتلكات وأعمال النهب.

ووثق المرصد سلسلة حالات تكشف تورط جنود إسرائيليين في سرقات ممنهجة لأموال ومتعلقات الفلسطينيين، بما يشمل الذهب ومبالغ مالية وهواتف نقالة وأجهزة حاسوب محمولة.

وقال الفلسطيني ثابت سليم (في الأربعينيات من عمره)، لفريق الأورومتوسطي: إن "قوات الجيش الإسرائيلي عمدت إلى نهب كل ما يتوفر من أموال وذهب لدى اعتقاله واثنين من أبنائه من داخل منزلهم في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. وأضاف أنه تم إطلاق سراحه وحده قبل يومين، فيما ما يزال لا يعلم شيئًا عن مصير أبنائه.

وذكر سليم أن قيمة ما أخذه الجنود من مبالغ مالية في منزله تتجاوز 10 آلاف دولار أميركي موزعة على عدة عملات، يضاف إليها مبلغ مماثل تقريبًا عبارة عن "ذهب لزوجتي وزوجة نجلي البكر".

أما السيدة أم محمد غربية من سكان حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فأبلغت فريق الأورومتوسطي أن قوات الجيش الإسرائيلي انتزعت بالقوة حليها الذهبية التي كانت ترتديها خلال مداهمة منزلهم واعتقال زوجها ونجلها البكر منتصف هذا الشهر.

وقال حسين الطناني من سكان حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة إنه تفاجأ بعد عودته إلى منزله الذي تعرض لمداهمة الجيش الإسرائيلي أثناء نزوحه وعائلته إلى مدرسة قريبة تابعة للأمم المتحدة بتخريب شامل في محتوياته وسرقة مبالغ مالية وجهاز حاسوب.

وتتطابق الشهادات التي تلقاها المرصد الأورومتوسطي مع ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في 15 ديسمبر/ كانون أول الجاري بشأن "استيلاء" الجيش الإسرائيلي على مبالغ مالية تتجاوز قيمتها 5 ملايين شيكل إسرائيلي (نحو 1,351,350 دولار أميركي) بزعم السيطرة عليها من "وحدة الغنائم" في شعبة التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش.

وذكر الأورومتوسطي أن المبلغ المعلن عنه قد يكون جزءًا صغيرًا من أعمال سرقة ونهب لم يبلغ عنها الجنود، في وقت انتشر فيه مقطع مصور لثلاثة من الجنود يبيعون بشكل شخصي حليًّا ذهبية في أحد متاجر الضفة الغربية بعد سرقتها من منزل في غزة.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى تعمد جنود إسرائيليين نشر مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي توثق تعمدهم تخريب منازل المدنيين في قطاع غزة، أو رسم شعارات عنصرية أو يهودية على الجدران، إلى جانب التفاخر بالاستيلاء على أموال ومقتنيات ثمينة.

وقالت السيدة علياء النجار (34 عامًا) في إفادة لوسائل إعلام، إنها شاهدت بعض حليها الذهبية التي كانت تحتفظ بها مع متعلقات والدتها في أحد المقاطع المصورة التي نشرها جنود إسرائيليون، من بينها قطعة ذهبية اشترتها من قيمة أول راتب حصلت عليه كمعلمة، وهي سوار ذهبي مميز كونه مصمم على شكل ورقة شجر من (عيار 24).

وذكرت "النجار" أن جنديًا إسرائيليًّا عرض سوارها في مقطع مصور داخل حافظة قماشية تملكها والدتها، وتضع فيها قطع ذهب أخرى ومقتنيات ثمينة، وعندها علقت على الفيديو قائلة للجندي: "أنتم لصوص"، قبل أن يحذف الجندي المقطع.

وظهر مقطع آخر لجندي إسرائيلي يعرض فيه قلادة فضية مكتوب عليها "صنع في غزة"، ويقول إنه سيهديها لصديقته. كما ظهر جندي آخر يمسك غيتارًا موسيقيًّا ويعزف عليه ويغني فوق ركام أنقاض المنازل التي تم تدميرها في غزة.

الفضائح لا تتوقف لكشف هؤلاء اللصوص المرتزقة. جنود اسرائيليون يسرقون القلائد من أنقاض البيوت! آخرون يلتقطون سيلفي مع لحظات التفجير أو يهدون الموت قنابل لغزة بمناسبة ميلاد أطفالهم. هاد غير خطف الجثث لسرقة الأعضاء والجلود. شو يعني جيش اسرائيلي؟ كل بشع همجي لا أخلاقي ومنحط هو إسرائيل pic.twitter.com/lHOCu2CEQq — مُنى حوّا • Muna Hawwa (@MunaHawwa) November 25, 2023

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تحقيق دولي شامل ومحايد في الانتهاكات الجسيمة بحق السكان في قطاع غزة وممتلكاتهم من قوات الجيش الإسرائيلي التي ما برحت تلحق الدمار والأضرار بالمدنيين بلا ضابط أو رادع، واتخاذ إجراءات تضمن المساءلة والمحاسبة القانونية.