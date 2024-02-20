القسَّام: نخُوض معارك ضارية بحيّ الزّيتون.. والإعلام العبري يعتَرف بـ "كمين مُحكَم" جنوب غزَّة

غزة - فلسطين أون لاين

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها "تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة"، واعترف الإعلام العبري بـ "كمين محكم" تعرضت له قوة "إسرائيلية" بخانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب، في بلاغ عسكري مقتضب، "تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة ورصد عدد من طائرات العدو التي حضرت لنقل القتلى والإصابات جراء الاشتباكات".

وفي بيان آخر، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 22 ضابطًا وجنديًا في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأمس الإثنين، أعلنت كتائب "القسام" عن استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 15 جنديًا، مؤكدةً أنه مجاهديها أوقعوا القوة بين قتيل وجريح، وسمعوا أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكشفت القناة 14 العبرية، الثلاثاء، أن قوة "إسرائيلية" خاصة وقعت في كمين مُحكم للمقاومة في خان يونس جنوبي قطاع غزة أمس الإثنين، مما كاد سيتسبب بكارثة أخرى بعد استهداف منزل كانوا يتحصنون به بقذيفة مضادة للدروع، ما أدى لاحتراقه.

وفقاً للقناة العبرية، فإن قوة من مقاتلي الجيش الإسرائيلي كانت متواجدة داخل مبنى، أصيبت بقذيفة "RPG"، ما أدى إلى اشتعال النيران واحتجاز الجنود بداخله.

كما ذكرت القناة أن الجنود علقوا داخل المنزل الذي يحترق، فقام قائد دبابة بجوار المبنى، بهدم جزء منه ليتمكن الجنود من الصعود على على متنها، مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ كانت صعبة.

ما نشرته القناة 14 الإسرائيلية يتطابق مع ما أعلنته كتائب القسام مساء الإثنين، بأن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 15 ضابطاً وجندياً، تحصنت داخل منزل، بقذيفة "RPG" مضادة للدروع، وأخرى مضادة للأفراد.

يأتي ذلك، وسط تأكيد الجيش الإسرائيلي استمرار الاشتباكات في خان يونس.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل جندي "إسرائيلي" خلال المعارك الضارية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش، عن إصابة 20 عسكريًا بنيران المقاومة، خلال المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية. وأوضح جيش الاحتلال، أنه نفذ 230 عملية إنقاذ ونقل جنود جرحى من داخل غزة إلى مستشفيات "إسرائيلية" منذ بداية الحرب.

وفي عملية منفصلة، قالت كتائب القسام: "إن مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين "إسرائيليين"، في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبذلك فإن حصيلة قتلى لاحتلال بناءً على "اعترافات" الجيش "الإسرائيلي" ارتفعت إلى 575 قتيلًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم 236 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة. وأفادت معطيات الجيش بأنّ 353 ضابطًا وجنديًا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم "29 في حالة خطيرة و239 متوسطة و85 طفيفة".