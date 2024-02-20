"لا كهرباء ولا طعام".. أوضاع إنسانية صعبة في مجمع ناصر الطبي

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن الوضع داخل مجمع ناصر الطبي الذي حوّلته قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية قد تجاوز الكارثة، ما شكّل خطرًا حقيقيًا وتهديدًا مباشرًا لحياة الطواقم الطبية والمرضى.

وأوضحت الوزارة أنه تم إخلاء 18 مريضًا من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفيات الميدانية، فيما بقي 118 مريضًا داخل المجمع.

وأشارت إلى أنّ الطواقم الطبية والمرضى بلا كهرباء وماء وطعام أو حليب للأطفال وأكسجين ورعاية طبية مناسبة للحالات الصعبة.

وطالبت الوزارة كافة المؤسسات الدولية استخدام كل الوسائل للضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لإنهاء عسكرة المستشفى وعودته للعمل وتوفير كل الاحتياجات الإنسانية والطبية.

ولفتت الوزارة إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" لازال يتعنّت في إدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى المجمع.

وفي تصريح سابق، أشارت الوزارة إلى أن القوات "الإسرائيلية" أجبرت النساء والأطفال والمرضى الذكور الذين يستطيعون الحركة على الانتقال من مبنى المستشفى الرئيسي دون أمتعة إلى مبنى قسم الولادة الذي حولته إلى ثكنة عسكرية.

يُذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت مجمع ناصر الطبي قبل 6 أيام بعد حصار شديد استمر أكثر من أسبوعين، استهدفت فيه عددًا من الطواقم الطبية والمرضى والنازحين.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من الطواقم الطبية والنازحين واقتادتهم إلى جهات مجهولة، بعد أن أخضعتهم للتحقيق القاسي في مبنى الولادة في المجمع.

كما ارتقى 8 مرضى؛ جرّاء توقف الأوكسجين والمولد الكهربائي في مجمع ناصر الطبي.