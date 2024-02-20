برئاسة هنية.. وفد قيادي من حركة حماس يصل إلى القاهرة

غزة _ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وصل صباح اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد من قيادة الحركة.

وأوضحت حماس في تصريح صحفي، أن الزيارة تأتي لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب العدوانية على غزة والجهود المبذولة لوقف العدوان وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني.

ولليوم الـ 137 على التوالي، يواصل الاحتلال الصهيوني حربه على قطاع غزة، مرتكبًا بشكل يومي، أبشع المجازرضد العائلات في قطاع غزة، ما أدّى إلى ارتقاء 29195 شهيدًا، و 69170 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.