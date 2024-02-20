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خلال 24 ساعة.. ارتكاب 9 "مجازر" في قطاع غزة وارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 29195 شهيدًا

20 فبراير 2024 . الساعة 11:56 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 103 شهيدًا و 142 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29195 شهيدًا، و 69170 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

#شهداء #وزارة الصحة #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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