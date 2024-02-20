وزارة التعليم الفلسطينية: ارتقاء 5260 طالبًا منذ بدء الحرب الصهيونية على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وزارة التربية والتعليم ارتقاء 5260 طالبًا، وإصابة 8985 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة منذ بدء الحرب الصهيونية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

وأوضحت التربية والتعليم في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الضحايا في قطاع غزة منذ بداية الحرب الصهيونية وصل إلى أكثر من 5213 شهيدًا، و8691 مصابًا.

وأشارتْ إلى 47 طالبًا ارتقوا في مدن وقرى الضفة الغربية، في حين أنّ 294 أُصيبوا إصابات متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى اعتقال 94 طالبًا.

ووثّقت الوزارة في بيانها، ارتقاء 251 معلمًا وإداريًا، وإصابة 846 بجروح في قطاع غزة.

كما لفتت إلى اعتقال أكثر من 73 معلمًا وإداريًا في مدن وقرى الضفة الغربية، وإصابة 6 آخرين إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهم.

وقالت الوزارة: " إن 286 مدرسةً حكومية، و65 مدرسةً تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدّى إلى تعرض 111 منها لأضرار بالغة، و40 للتدمير الكامل".

وتابعت: " 133 مدرسة حكومية تستخدم الآن كمراكز للإيواء في قطاع غزة".

وأضافت: "تعرّضت 57 مدرسةً في الضفة للاقتحام والتخريب من قبل قوات الاحتلال".

ونوّهت الوزارة إلى أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة من صدمات نفسية، ويواجهون ظروفًا صحية صعبة، جرّاء تواصل الحرب الصهيونية على قطاع غزة.