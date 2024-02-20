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26 دولة أوربية تُطالب بهدنة "فورية" في قطاع غزة

20 فبراير 2024 . الساعة 11:03 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

طالبتْ، أمس الإثنين، 26 دولةً من أعضاء الاتحاد الأوروبي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والدعوة إلى هدنة إنسانية بشكل عاجل وفوري.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح له، أن 26 دولةً من أصل 27 من دول الاتحاد الأوروبي، طالبت بـ"هدنة إنسانية فورية" ووقف مستدام لإطلاق النار في غزة.

وقال  بوريل في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين: "إن هذا الطلب وافقت عليه 26 دولةً، في حين أن المجر رفضته بشكل كامل".

ومن جهته،  حذّر الاتحاد الأوروبي الاحتلال "الإسرائيلي" من شن هجوم على مدينة رفح جنوبي القطاع.

 وأشار وزراء خارجية التكتل إلى أنّ شن معركة برية على رفح بمثابة كارثة لنحو 1.5 مليون نازح، لم يبقَ لهم مكان يلتجئون إليه بعد أنّ دمّر الاحتلال بيوتهم وبيوت ذويهم.

ولليوم الـ 137 على التوالي، يواصل الاحتلال الصهيوني حربه على قطاع غزة، مرتكبًا بشكل يومي، أبشع المجازرضد العائلات في قطاع غزة، ما أدّى إلى ارتقاء 29092 شهيدًا، و 69028 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.
 

#الاتحاد الأوروبي #وقف إطلاق النار #طوفان الأقصى #هدنة إنسانية

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