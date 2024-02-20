لهذه الأسباب.. وكالات دولية تُحذّر من "انفجار خطير" في عدد وفيات الأطفال في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت اليونيسف أن الوضع "المقلق" والخطير الذي يعيشه الأطفال في قطاع غزة، جرّاء استمرار حربي "الإبادة الجماعية" و"التجويع "، سيؤدي إلى "انفجار" في عدد وفيات الأطفال في قطاع غزة.

وأوضح نائب المدير التنفيذي لليونيسف تيد شيبان، أنّ غزة تشهد "انفجارًا" في عدد وفيات الأطفال التي يُمكن تفاديها، مشيرةً إلى أن الغذاء والمياه النظيفة أصبحا "نادرين جدًا" في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وحذّر شيبان من خطورة الوضع، وكارثة " الأمراض المعدية" التي يعاني منها جميع الصغار تقريبًا في قطاع غزة.

وفي تقرير صادر عن اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، وثّق فيه أن 70% من الأطفال أصيبوا بالإسهال في الأسبوعين الماضيين، أي بزيادة قدرها 23 ضعفًا مقارنة بعام 2022.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها، أمس الإثنين، إن النقص المُقلق في الغذاء، وسوء التغذية المتفشّي، والانتشار السريع للأمراض، سيؤدي إلى ارتفاع "ضخم" في عدد الوفيات من الأطفال في قطاع غزة.

ووفقًا لتقييم الأمم المتحدة، فإن أكثر من 15% من الأطفال دون سن الثانية، أو واحد من كل ستة أطفال، يعانون "سوء تغذية حاد" في شمال غزة، وهم محرومون بالكامل من المساعدات الإنسانية. في حين أن 5% من الأطفال دون سن الثانية، في مناطق جنوب القطاع، يعانون من سوء تغذية حاد.

وفي تقرير سابق، بيّنت الأمم المتحدة أنه ما لا يقل عن 90% من الأطفال دون سن الخامسة في غزة يتأثر بواحد أو أكثر من الأمراض المُعدية.

ونوّهت الوكالات الأممية إلى أنّ هذا التدهور في الوضع الغذائي، لشعب في خلال ثلاثة أشهر هو أمر "غير مسبوق على مستوى العالم".

وحذّرت وكالات الأمم المتحدة من خطورة الوضع، جرّاء تواصل الحرب وعدم دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.