انتهاكات "متواصلة".. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في مدن الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، حملات اقتحام ومداهمة لعدد من قرى وبلدات الضفة الغربية، تخللها عملية اعتقال لعدد من المواطنين.

وفي متابعة فلسطين أون لاين، لتطورات الاقتحامات اليومية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات الضفة الغربية، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت عددًا من الشبان وسط اعتداءات وتهديدات.

في نابلس، واصلت قوات الاحتلال اقتحام وحصار بلدة برقة شمال غرب المدينة، وداهمت منازل ومحال تجارية وخربت محتوياتها، واحتجزت عددًا من الشبان وأخضعتهم للتحقيق الميداني، واعتدت عليهم ما أدّى إلى إصابة بعضهم بجروح ورضوض.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غربي المدينة، واعتقلت المواطنيَن: عبد الباسط سليمان مساد، ونايف عماد سمارة.

كما اندلعت اشتباكات مسلّحة بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام منطقة مثلث الشهداء جنوبي المدينة، استهدف خلالها المقاومون القوات المُقتحمة بالرصاص، ما أدّى إلى انسحابهم بعد فترة قصيرة.

في الخليل، اقتحمت القوات الصهيونية بلدة بيت أمر شمالي المدينة، واعتقلت الشابين أحمد نبيل زعاقيق، والشاب أمجد إبراهيم عرار وصادرت مركبته.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة كفر نعمة غربي المدينة، وداهمت منزلًا لعائلة "عبده"، وفتّشته وعاثت به خرابًا، واعتقلت المواطن محمد رسلان عبده.

كما اعتقلت القوات الصهيونية المواطن عبادة حسام أحمد حماد من بلدة سلواد، وعبد الرحمن حسني دار أبو دنون من قرية رنتيس، ومحمد ماهر شجاعية من قرية دير جرير.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامهم حي الطيرة، واستهدف الشبان دوريات الاحتلال بالزجاجات الحارقة.

في القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بدو وبيت سوريك شمال غرب المدينة، واعتقلت عددًا من المواطنين عُرف منهم: مصباح نافز الخضور، ومجدي وأمجد الجمل، والشاب منتصر عفالقة.

كما اعتقلت الأسير المحرر مهران عمار حميدان، الذي أُفرج عنه خلال صفقة التبادل الأخيرة.

في طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عمر عبد العزيز أبو محسن، وأسامة عبد الرازق بعد مداهمة منزليهما في المدينة.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات الاحتلال مع قوات الاحتلال شوارع وأحياء المدينة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي تجاه المواطنين وبين المنازل، ما أدّى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي بالفخذ.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة علار شمالي المدينة، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت الشاب أكرم بلال عامر بعد تفتيش منزله وتخريب محتوياته.