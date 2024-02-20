"مُحدث".. التطورات الميدانية في اليوم الـ 137 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة يومها الـ 137 على التوالي، لم يترك فيها الاحتلال أيّ أسلوب من أساليب القتل والتدمير والتهجير إلّا وقد ارتكبه بحق أبناء شعبنا الصامد، بدءًا من قصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها وقتْل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، وصولًا إلى اقتحام المشافي والمجمعات الطبية واعتقال الطواقم الطبية والمرضى والنازحين.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر الإحصائيات فقد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 103 شهيدًا و 142 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29195 شهيدًا، و 69170 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة

في خان يونس، أكدت وزارة الصحة أنّ الوضع داخل مجمع ناصر الطبي الذي حوّلته قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية قد تجاوز الكارثة، ما أدّى إلى وجود تهديد "مباشر" وخطورة على حياة الطواقم والمرضى.

وأشارت الوزارة إلى أن الطواقم الطبية والمرضى بلا كهرباء وماء وطعام أو حليب للأطفال وأكسجين ورعاية طبية مناسبة للحالات الصعبة.

وفي صباح اليوم، ارتقى الطفل عبدالحي أنور موسى "15 عامًا" متأثرًا بإصابته جرّاء قصف صهيوني شرقي المدينة.

في النصيرات، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون في غارة شنّها الاحتلال على مناطق غربي المخيم.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال منطقةً شمال محطة الكهرباء يالمخيم، وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال أرض المفتي قرب أبراج الصالحي.

في المغراقة، استهدفت طائرات الاحتلال، في ساعات الظهيرة، عدة مناطق متفرقة في البلدة وسط القطاع.

في شمال القطاع، نُقل عدد من المُصابين إلى مستشفى كمال عدوان بعد قصف الاحتلال عدة مناطق في بيت لاهيا.

وأُصيب كادر من الدفاع المدني خلال محاولته إنقاذ الجرحى من تحت أنقاض المنازل في مدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مناطق متفرقة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها بشكل كثيف محيط منطقة الصالات في شارع 8، ومفترق دولة، ومحيط مستوصف الزيتون جنوب حي الزيتون.





التطورات الميدانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفي متابعة فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية في اليوم الـ 137، فقد واصل الاحتلال الصهيوني قصفه على كافة مناطق قطاع غزة، ما أدّى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

في رفح، تمكّنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثمان الطفلة الشهيدة مسك محمد حجازي بعد "17يومًا" من قصف منزلهم في حي الجنينة شرقي المدينة.

وفي ساعات المساء، استهدفت الطائرات الحربية منزلًا لعائلة "جرغون" شرقي رفح، إلّا إن الصاروخ الأول لم ينفجر، وخرج جميع أفراد العائلة من البيت سالمين، وبعد ساعتين، قصفت الطائرات الحربية المنزل مرة أخرى ودمرته بشكل كامل.

في خان يونس، أعلن الهلال الأحمر بغزة عن تعطل محطة تحلية المياه في مستشفى الأمل بالكامل؛ جراء إطلاق الاحتلال النار بشكل مباشر عليها، مشيرًا إلى أن كمية المياه المتبقية في المستشفى لا تكفي إلا لثلاثة أيام فقط.



كما نسف جيش الاحتلال مربعًا سكنيًا غربي المدينة شمالي مجمع ناصر الطبي.

وفي صباح اليوم، ارتقى المواطن حازم أحمد قديح بعد قنصه من قبل جنود الاحتلال في منطقة عبسان الكبيرة شرقي المدينة.



في دير البلح، أُصيب 5 مواطنين جرّاء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة "ثابت" في شارع يافا وسط المدينة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم، عدة مناطق جنوب شرق المدينة.

كما أُصيب عدد من المواطنين بعد قصف الاحتلال منزلًا في شارع عكيلة وسط المدينة وسط قطاع غزة

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا بمنطقة البخاري جنوب غرب المدينة، ولم يبلغ عن شهداء أو إصابات.

في النصيرات، شنّت طائرات الاحتلال، في ساعات المساء، سلسلة غارات شمالي المخيم.

وذكرت مصادر صحفية أن الطائرات الحربية نفذت حزامًا ناريًا، وشنّت سلسلة غارات على منطقة الطاقة ومحيطها شمالي المخيم وسط قطاع غزة.

كما ارتقى 3 شهداء إثر استهداف الاحتلال منزلًا سكنيًا وسط المدينة.

في شمالي القطاع، ارتقى شاب جرّاء إطلاق طائرة مسيّرة صهيونية نيرانها صوب مجموعة من المواطنين قرب مستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.

كما تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء إثر استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "الحداد" في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال 4 شهداء وعدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "العفيفي" في منطقة الشيخ رضوان ليلة أمس.

وارتقى 5 شهداء وأُصيب 3 آخرين في قصف صهيوني استهدف منزلًا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال منذ ساعات الليل حتى الصباح قصفها على عدة مناطق متفرقة في حي الزيتون.

وألقت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من قنابل الإنارة بالتزامن مع القصف المدفعي على منطقة الشعف شرقي الشجاعية.

كما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار على المناطق الشرقية للمدينة.

وفي ساعات الفجر، قصفت زوارق الاحتلال الحربية سواحل مدينة غزة بشكل كثيف.







