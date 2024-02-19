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الأمم المتحدة: الأطفال الخدج بغزة عرضة لخطر الموت الوشيك

19 فبراير 2024 . الساعة 20:33 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية
غزة - فلسطين أون لاين

حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان، الاثنين، من أن "الأطفال الخدج بقطاع غزة يتعرضون لخطر الموت الوشيك".

وأوضح الصندوق الأممي على حسابه عبر منصة إكس، "الأطفال الخدج يتعرضون لخطر الموت الوشيك في غزة بسبب الحصار والهجمات الإسرائيلية على المستشفيات وانعدام الأدوية والوقود والأمراض المعدية المتفشية".

وشدد على "ضرورة إنهاء هذه المأساة فوراً"، وجدد دعوته إلى "وقف إطلاق النار الآن، الأطفال ليسوا هدفًا".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم 136 على التوالي، إذ يستمر جيش الاحتلال في قصف مناطق عدة في القطاع، بالإضافة إلى الاستمرار في العملية البرية المكثفة في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 29 ألفًا و92 شهيدًا، و69 ألفًا و28 مصابًا، إضافة إلى آلاف الضحايا، الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

#غزة #الأطفال الخدج

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