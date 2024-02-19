اليونيسف: يجب حماية رفح الأكثر اكتظاظًا بالسكان على وجه الأرض

غزة - فلسطين أون لاين

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الاثنين، إنه إلى حماية أهالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة الأكثر اكتظاظا بالسكان على وجه الأرض.

وأضافت المنظمة الأممية، عبر منصة "إكس"، أن "رفح، إحدى أكثر الأماكن اكتظاظًا بالسكان على وجه الأرض، تؤوي الآن نصف سكان غزة".

وشددت، على "ضرورة حماية أهالي رفح الذين نزح العديد منهم عدة مرات بسبب الحرب، وليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه".

وتشهد مدينة رفح اكتظاظًا كبيرًا حيث يتواجد فيها ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم أكثر من مليون نازح لجأوا إليها جراء عمليات الجيش الإسرائيلي شمال ووسط القطاع بزعم أنها "منطقة آمنة".

وتتصاعد التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية برية في رفح الملاصقة للحدود مع مصر، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية محتملة.

وفي وقت سابق، قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، إن آلاف المواطنين النازحين في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة يعانون من أمراض معدية بسبب الظروف السيئة للإيواء.

وقال الناطق باسم الجهاز، محمود بصل، في بيان: "نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بإغاثة آلاف المواطنين النازحين في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة، حيث تعرض كثير منهم لأمراض معدية بسبب الظروف السيئة للإيواء".

وأضاف بصل أن "المواطنين النازحين يواجهون واقعًا صعبًا في منطقة رفح، حيث يتعرضون لبرودة الطقس، ونقص في الإمدادات الغذائية، ويشعرون بالخوف من التعرض للقصف الإسرائيلي".

وحذّر بصل "إسرائيل" من ارتكاب المزيد من الجرائم في مدينة رفح، التي تستضيف مئات الآلاف من النازحين.

وأكد أن فرق الدفاع المدني "ستكون عاجزة عن تلبية نداءات واستغاثات المواطنين، مما يتنبأ بسقوط آلاف الضحايا من بين المدنيين، نظرا لتدمير الاحتلال الإسرائيلي لمعظم قدرات الدفاع المدني وغياب المستشفيات والمؤسسات التي تقدم الخدمات والرعاية الصحية".