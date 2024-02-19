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لبنان: "حزب الله" يستهدف مواقع الاحتلال.. وغارات "إسرائيلية" على بلدة الغازية

19 فبراير 2024 . الساعة 19:04 بتوقيت القدس
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صورة من غارات الاحتلال
غزة - فلسطين أون لاين

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية، بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات عدة على بلدة الغازية قرب مدينة صيدا جنوبي البلاد، مشيرة إلى أنّ القصف استهدف أيضًا سيارة في بلدة الغازية فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان على الفور.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنّ الهجوم على مدينة صيدا استهدف البنى التحتية لـ "حزب الله" وليس عملية اغتيال، فيما تحدّثت مصادر في الجيش اللبناني عن 8 إصابات طفيفة جراء الاستهداف الإسرائيلي لبلدة الغازية.

في حين، تبنى حزب الله تنفيذ ثلاث عمليات مستهدفًا من خلالها مواقع عسكرية للاحتلال في المنطقة الحدودية.

وأعلن "حزب الله اللبناني" أنه استهدف موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، مؤكدًا تحقيق "إصابة مباشرة" في المكان.

كما أعلن الحزب عن استهدافه لموقع الرمتا في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية، مؤكدًا أيضًا تحقيقه "إصابة مباشرة".

وأفاد في وقت سابق باستهدافه لموقع "بركة ريشا" بالأسلحة المناسبة، مؤكدًا تحقيقه "إصابة مباشرة".

وعلى وقع عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

#حزب الله #جنوب لبنان

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