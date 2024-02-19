بعد ارتقاء 8 مرضى.. أبرز التطورات الميدانية داخل مجمع ناصر الطبي

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال " الاسرائيلي" لازالت تحوّل مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية وسط تهديد خطير على حياة المرضى والطواقم الطبية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن 25 من الطواقم الطبية و136 من المرضى في مجمع ناصر الطبي بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا اكسجين وبلا قدرات علاجية للحالات الصعبة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ جهود منظمة الصحة العالمية مستمرة لإخلاء من تبقى من المرضى لمستشفيات اخرى لتلقي العلاج.

ولفتت إلى أن الاحتلال "الاسرائيلي" لازال يتعنت في إدخال المساعدات الطبية والإنسانية لمجمع ناصر الطبي.

وناشدت الوزارة كافة المؤسسات الأممية بـسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل فوات الأوان.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أجبرت النساء والاطفال والمرضى الذكور الذين يستطيعون الحركة على الانتقال من مبنى المستشفى الرئيسي دون أمتعة إلى مبنى قسم الولادة الذي حولته إلى ثكنة عسكرية.



يُذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت مجمع ناصر الطبي قبل 5 أيام بعد حصار شديد استمر أكثر من أسبوعين، استهدفت فيه عددًا من الطواقم الطبية والمرضى والنازحين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من الطواقم الطبية والنازحين واقتادتهم إلى جهات مجهولة، بعد أن أخضعتهم للتحقيق القاسي في مبنى الولادة في المجمع.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، رتفاع عدد المرضى الذين استشهدوا؛ جراء توقف الأوكسجين والمولد الكهربائي في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس إلى ثمانية.

ومن جهتها، قدرت منظمة الصحة العالمية بوجود حوالي 200 مريض في مستشفى ناصر، ويحتاج ما لا يقلّ عن 20 شخصًا إلى النقل العاجل إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية.

ويشن الجيش "الإسرائيلي" منذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خانيونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية منها.

