صحيفة عالمية توثّق "تفاصيل جديدة" حول ادّعاءات الاحتلال بشأن مستشفيات غزة

غزة - فلسطين أون لاين

نشرت صحيفة عالمية تحليلات توثيقية حول عمليات رصد ومتابعة مزاعم الاحتلال بشأن استعمال مستشفيات قطاع غزة لأهداف عسكرية خاصة بحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وفي تحليل نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميريكية، بعد مقابلتها لعدد من الأطباء الأجانب الذين عملوا داخل مستشفيات قطاع غزة، فنّدت فيه ادعاءات جيش الاحتلال أن حركة حماس تستعمل المستشفيات لأي غرض من الأغراض العسكرية.

وأكد الأطباء الأجانب الذين كانوا يعملون في مجمع ناصر الطبي أنهم لم يلاحظوا أي نشاط للحركة طوال فترة عملهم ووجودهم في المستشفى، ولا يوجد أي احتمالية لنشاطات عسكرية.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن قوة الاعتداءات "الإسرائيلية" على المستشفيات تفوق حجم أي خطر محتمل كامن فيها.

وفي تقرير منفصل، حذّرت صحيفة "غارديان" البريطانية من الوضع المأساوي الذي يعيشه عشرات المحاصرين في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، في ظل تواصل اقتحامه من قبل قوات الاحتلال لليوم الـخامس على التوالي.

ونشرت صحيفة لوموند مقالًا دعت فيه إلى ضرورة إجبار الاحتلال على وقف الحرب، وإنهاء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق العائلات في غزة منذ 136 يومًا.

ودعا المقال إلى تعليق اتفاق الشراكة بين أوروبا و"إسرائيل" لإيقاف نتنياهو الذي فشلت سياساته المتبعة منذ سنوات في منع 7 أكتوبر/تشرين الأول.