فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

العدل الدولية.. بدء جلسات الاستماع العلنية للنظر في العواقب القانونية للاحتلال "الإسرائيلي"

لجنة المتابعة: قرار منع دخول الفلسطينيين إلى الأقصى خلال شهر رمضان بمثابة إعلان حرب "شاملة"

صحيفة عالمية توثّق "تفاصيل جديدة" حول ادّعاءات الاحتلال بشأن مستشفيات غزة

الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

حماس: فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه دفعه إلى ممارسة حرب "نفسية "مكشوفة

لوقف تأجيج نظام الأبارتهايد.. العفو الدولية تدعو إلى إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" على فلسطين

وسط اقتحامات واعتداءات.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

في عملية "نوعية".. القوات المسلّحة اليمنية تستهدف سفينة بريطانية وتُسقط طائرة أمريكية

برتبة "رقيب أول".. الاحتلال يعترف بمقتل جندي صهيوني في معارك قطاع غزة

"مُحدث".. التطورات الميدانية الأخيرة لحرب "الإبادة الجماعية" في غزة

صحيفة عالمية توثّق "تفاصيل جديدة" حول ادّعاءات الاحتلال بشأن مستشفيات غزة

19 فبراير 2024 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
...

غزة - فلسطين أون لاين

نشرت صحيفة عالمية تحليلات توثيقية حول عمليات رصد ومتابعة مزاعم الاحتلال بشأن استعمال مستشفيات قطاع غزة لأهداف عسكرية خاصة بحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وفي تحليل نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميريكية، بعد مقابلتها لعدد من الأطباء الأجانب الذين عملوا داخل مستشفيات قطاع غزة، فنّدت فيه ادعاءات جيش الاحتلال أن حركة حماس تستعمل المستشفيات لأي غرض من الأغراض العسكرية.

وأكد الأطباء الأجانب الذين كانوا يعملون في مجمع ناصر الطبي أنهم لم يلاحظوا أي نشاط للحركة طوال فترة عملهم ووجودهم في المستشفى، ولا يوجد أي احتمالية لنشاطات عسكرية.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن قوة الاعتداءات "الإسرائيلية" على المستشفيات تفوق حجم أي خطر محتمل كامن فيها.

وفي تقرير منفصل، حذّرت صحيفة "غارديان" البريطانية من الوضع المأساوي الذي يعيشه عشرات المحاصرين في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، في ظل تواصل اقتحامه من قبل قوات الاحتلال لليوم الـخامس على التوالي.

ونشرت صحيفة لوموند مقالًا دعت فيه إلى ضرورة إجبار الاحتلال على وقف الحرب، وإنهاء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق العائلات في غزة منذ 136 يومًا.

ودعا المقال إلى تعليق اتفاق الشراكة بين أوروبا و"إسرائيل" لإيقاف نتنياهو الذي فشلت سياساته المتبعة منذ سنوات في منع 7 أكتوبر/تشرين الأول.

 

#مستشفيات غزة #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #صحيفة عالمية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة