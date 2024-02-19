(محدث) اليوم الـ 136.. الاحتلال ارتكب 9 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهيدًا و 145 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29092 شهيدًا، و 69028 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

وفيما يلي أبرز تطورات الأحداث:

5 إصابات إحداها خطيرة بقصف طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة "ثابت" في شارع يافا وسط دير البلح وسط قطاع غزة

جيش الاحتلال ينسف مربعًا سكنيًا غرب خانيونس شمال مجمع ناصر الطبي

انتشال جثمان الطفلة الشهيدة مسك محمد حجازي بعد (17يومًا) من قصف منزلهم في حي الجنينة شرقي مدينة رفح

الهلال الأحمر بغزة: تعطل محطة تحلية المياه في مستشفى الأمل غرب خانيونس بالكامل؛ جراء إطلاق الاحتلال النار بشكل مباشر عليها، وكمية المياه المتبقية في المستشفى لا تكفي إلا لثلاثة أيام فقط.

الاحتلال يشنّ سلسلة غارات شمال مخيم النصيرات

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن طيران الاحتلال نفذ حزاماً نارياً وشنّ سلسلة غارات على منطقة الطاقة ومحيطها شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

استشهاد شاب بنيران مسيّرة للاحتلال قرب مستشفى الإندونيسي

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شاباً فلسطينياً استشهد بنيران طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

الدفاع المدني ينتشل شهداء من منطقتي الشيخ رضوان والزيتون

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال 4 شهداء وعدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة العفيفي في منطقة الشيخ رضوان ليلة أمس.

وأوضح بصل أنه مازال 7 مواطنين تحت الأنقاض.

وفي السياق، قال بصل إن طواقم الدفاع تمكنت كذلك من انتشال عدد من الشهداء والجرحى في قصف منزلاً لعائلة الحداد في منطقة الزيتون بمدينة غزة.