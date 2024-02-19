حماس: فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه دفعه إلى ممارسة حرب "نفسية "مكشوفة

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الاحتلال "الإسرائيلي" يحاول تعويض فشله في الوصول إلى قادة المقاومة، ببث إشاعات ومعلومات مضللة وشن حرب نفسية مكشوفة.

وأوضح مصدر قيادي في حركة حماس في بيان له، اليوم الإثنين، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يحاول فبركة معلومات حول قيادة الحركة والقائد المجاهد يحيى السنوار.

وأشار المصدر إلى أن تلك المحاولات الفاشلة أصبحت مكشوفة و"سخيفة"، وهدفها رفع معنويات جيشهم وكيانهم المنهارة.

وقال : "إن تصريحات غالانت عن وجود خلافات داخل قيادة حركة حماس، والبحث عن بديل للسنوار كلام فارغ، وحرب نفسية مكشوفة".

وشدد على أنّ فشل الاحتلال في الوصول إلى قادة المقاومة دفعته لادعاء إنجازات وهمية.

يُذكر أن الاحتلال "الإسرائيلي" بعد فشله في تحقيق أهدافه، وإخفاقه في الوصول إلى أهدافه المعلنة، بالقضاء على المقاومة أو استعادة أسراه، أو النيل من عزيمة وإرادة الشعب الفلسطيني عبر القصف والمجازر والتدمير والتجويع؛ يحاول بشتّى الطرق، شن حرب نفسية "سخيفة"، وبث معلومات مضللة لاستهداف الروح المعنوية، والحاضنة الشعبية للمقاومة.

كما دعت حركة حماس، الشعب الفلسطيني، إلى مزيد من اليقظة والانتباه، وعدم الانجرار وراء الأكاذيب والاستجابة للحرب النفسية التي يشنها الاحتلال، وقطع الطريق أمام أي محاولة لاستهداف صمود وثبات الشعب الفلسطيني، أو استهداف أبنائه الميامين في المقاومة.