وسط اقتحامات واعتداءات.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الإثنين، حملات اقتحام ومداهمة لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها مواجهات واشتباكات بين الشبان والقوات المُقتحمة.

وفي متابعة فلسطين أون لاين لآخر عمليات الاقتحام التي يشنّها الاحتلال على مدن وقرى الضفة الغربية بشكل يومي، فقد اقتحم الاحتلال مناطق متفرقة، وداهم عدد كبير من منازل المواطنين، واعتقل عددًا من الشبان من بينهم أسرى محررين.

في جنين، اندلعت مواجهات واشتباكات مسلّحة بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة قباطية جنوبي المدينة، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي تجاه المواطنين وبين المنازل.

كما داهمت القوات الصهيونية منازل المواطنين وعاثت بهم خرابًا، واعتقلت عددًا كبيرًا من الأهالي، وأخضعتهم للتحقيق الميداني وسط ظروف "صعبة".

وبعد ساعات من المداهمة، أفرجت قوات الاحتلال عن عدد من الأهالي، واقتادت آخرين إلى جهات مجهولة، عُرف منهم: نزار فضل نزال، ومحمود عيد حنايشة، ومحمود بسام أبو الرب، وحلمي نزال.

وفي ساعات الفجر، اقتحمت الآليات العسكرية معسكر سالم وسط مواجهات تخللها إطلاق قنابل دخانية تجاه المواطنين.

كما سلّمت قوات الاحتلال بلاغًا لعائلة الشاب حمزة ماهر زكارنة لتسليم نفسه، وذلك عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته، وتهديد عائلته.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما غربي المدينة، واعتقلت المواطن محمد مبتسم الريماوي، ونجله يحيى بعد مداهمة منزلهم وتهديد عائلتهم.

كما داهم الجنود حي المصايف في المدينة، واعتقلوا الأسير المحرر جهاد كراجة.

وفي ساعات الفجر، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كوبر شمالي المدينة، وداهمت منازل عدد من الأسرى والشهداء، عُرف من بينهم منزل القيادي الراحل عمر البرغوثي "أبو عاصف".

في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي ملحم من مدينة قلقيلية، والشاب حمود شتيوي بعد مداهمة منزله وتفتيشه خلال اقتحامها لبلدة كفر قدوم شرقي المدينة.

وفي نابلس، شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات خلال اقتحامها للمدينة، عُرف من بين المعتقلين: الفتى عصام إياد أبو العدس والشاب مطيع العالول، والمواطن ناصر الشرفا.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة أبو نجيم شرقي المدينة، وداهمت منزلًا لعائلة "الهريمي"، واعتقلت الشاب نور الدين سامي الهريمي.

في القدس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم شعفاط شمالي المدينة، تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين ومركباتهم، ورشها بالمياه العادمة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوبي المدينة، وأجبرت بعض الشبان على توقيع أوراق بعدم دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وعلّقت منشورات في عدة أحياء تهدد فيها الأهالي في حال تصديهم لاقتحامات قوات الاحتلال في الأقصى.

وفي سلوان، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان، عُرف منهم: محمد مازن أبو اسنينة، والشقيقان محمود وعرفات إياد طه، بعد مداهمة منزلهم واقتحام عدة أحياء في المدينة.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوبي المدينة واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ياسين بحورة “حمدان” بعد أن اقتحمت منزله وعاثت به خرابًا.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير مؤمن القواسمي، واعتقلت شقيقيه: مسلم ومحسن أيوب القواسمة، وسط تهديد ووعيد لباقي أفراد العائلة.

وفي ساعات الليل الأولى، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوبي المدينة، واعتقلت الأسير المحرر أحمد اطبيش بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.