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دعمًا لغزة ودفاعًا عن اليمن

في عملية "نوعية".. القوات المسلّحة اليمنية تستهدف سفينة بريطانية وتُسقط طائرة أمريكية

19 فبراير 2024 . الساعة 09:08 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، صباح اليوم الإثنين، عن تنفيذها عملية عسكرية في خليج عدن، وتحقيقها إصابات دقيقة ومباشرة لأهدافها.

وأكد الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان له، أن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفّذت عملية عسكرية نوعية في خليج عدن، استهدفت فيها سفينةً بريطانية "RUBYMAR"، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وأوضح سريع أن السفينة أُصيبت إصابة بالغة ما أدّى إلى توقفها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن نتيجة الأضرار ستُعرّض السفينة للغرق في خليج عدن، بشكل محقق.

وفي عملية منفصلة، أعلن سريع عن تمكُّن الدفاعات الجوية اليمنية في الحديدة من إسقاط طائرة أمريكية "MQ9" بصاروخ مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية ضد اليمن لصالح الكيان الصهيوني.

وشدد سريع على أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية وتنفيذ المزيد من العمليات النوعية ضد كافة الأهداف المعادية، دفاعًا عن اليمن وتأكيدًا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن قطاع غزة.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القوات المسلحة اليمنية

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