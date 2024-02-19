برتبة "رقيب أول".. الاحتلال يعترف بمقتل جندي صهيوني في معارك قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الإثنين، بمقتل جندي صهيوني خلال المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكد الجيش "الإسرائيلي" في بيان له، مقتل الرقيب أول سيمون شلوموف "20 عامًا" من الكتيبة 202 "لواء المظليين"، خلال المعارك البرية جنوبي القطاع.

كما اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الأحد، بإصابة 20 عسكريًا بنيران المقاومة، خلال المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال جيش الاحتلال، وفقًا لوسائل إعلام عبرية، أنه نفذ 230 عملية إنقاذ ونقل جنود جرحى من داخل غزة إلى مستشفيات إسرائيلية منذ بداية الحرب.

وفي يوم السبت، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخرين، خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال في تصريح صحفي، إن جنديًا "إسرائيليًا" قُتل خلال المعارك البرية في جنوب قطاع غزة، كما أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة.

وبذلك فإن حصيلة قتلى لاحتلال بناءً على "اعترافات" الجيش "الإسرائيلي" ارتفعت إلى 574 قتيلًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم 235 قتيلًا في المعارك البريد داخل غزة.

وأفادت معطيات الجيش بأنّ 353 ضابطًا وجنديًا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم "29 في حالة خطيرة و239 متوسطة و85 طفيفة".