"مُحدث".. التطورات الميدانية الأخيرة لحرب "الإبادة الجماعية" في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

لليوم الـ 136 على التوالي، مازال شلال الدماء في غزة ينهمر بغزارة و"وجع"، ومازال صوت آلة الحرب الصهيونية يعلو على أصوات الأمان والسكينة داخل البيوت المتبقية، يتداخله صوت "قرقرة" بطون الأطفال في مناطق الشمال جرّاء حرب "التجويع" التي يشنّها الاحتلال الصهيوني بحقهم، لم يترك الاحتلال منذ أكثر من أربعة شهور أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتهجير إلّا وقد مارسه بحق المدنيين العزّل، قصَف البيوت فوق رؤوس ساكنيها، ونسف المربعات السكنية، ودنّس المساجد، واقتحم المشافي واعتقل الطواقم الطبية والمرضى والنازحين، دون أن يلق بالًا لقوانين أو مواثيق حماية الإنسان.

في متابعة فلسطين أون لاين لأبرز الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهيدًا و 145 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29092 شهيدًا، و 69028 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية

وفي رصْد فلسطين أون لاين، للتطورات الميدانية الأخيرة للحرب الصهيونية على قطاع غزة في يومها الـ 136، فقد واصل الاحتلال الصهيوني قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة، كما ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جرّاء القصف العنيف على غزة.

في خان يونس، قالت وزارة الصحة إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" حوّل مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية، وسط اعتداء وتهديد كبير على حياة المرضى والطواقم الطبية.

وأشارت الوزارة إلى أن 25 من الطواقم الطبية و136 من المرضى في المجمع، بلا كهرباء ولا طعام، وبلا قدرات علاجية للحالات الصعبة.

وفي مستشفى الأمل، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الوضع داخل المستشفى التابع للجمعية صعب للغاية، في ظل حصار مطبق منذ 28 يومًا واستهداف متواصل من قبل قوات الاحتلال.

وأوضح الهلال الأحمر أن وقود توليد الكهرباء في المستشفى نقص لمستوى خطير، مشيرًا إلى قرب نفاد الطعام، الأمر الذي يهدد حياة العشرات من المحاصرين داخل المستشفى.

وتمكّنت طواقم الإسعاف صباح اليوم، من نقل جثامين الشهداء عطا محمد البيوك، ويزيد محمد البيوك، والشقيقين أحمد وسعد صالح النجار، إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، بعد انتشالهم من منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس.

كما أكدت مصادر صحفية انتشال جثامين 4 شهداء في منطقة ميراج جنوبي المدينة، بعد تعرّضهم للقصف والاستهداف يوم أمس.

وأُصيب عدد من المواطنين إثر قصف زوارق الاحتلال شاطئ المدينة، صباح اليوم.

في دير البلح، أطلقت آليات الاحتلال، صباح اليوم، النار بشكل كثيف شرقي المدينة.

كما أُصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف الاحتلال منزلًا شرقي المدينة.

في شمال القطاع، قصفت المدفعية الصهيونية عدة مناطق شرق بيت حانون، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

كما واصلت المدفعية الصهيونية قصفها على حي الزيتون بمدينة غزة.



التطورات الميدانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية للحرب الصهيونية خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد واصل الاحتلال حربه بالقصف المدفعي والجوي وشنّ عشرات الغارات على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في خان يونس، أعلنت وزارة الصحة خروج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة تمامًا عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال وتحويله إلى ثكنة عسكرية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال اعتقل 70 من الكوادر الصحية، فيما اعتقل عشرات المرضى وهم على أسرّة العلاج واقتادهم إلى جهات مجهولة.

وأعلنت الوزارة ارتقاء 7 مرضى جرّاء انقطاع الأكسجين، محذّرة من تصاعد خطورة الوضع على بقية المرضى مع احتمالية ارتقاء عدد آخر خلال الساعات القادمة.

وأكدت مصادر صحفية ارتقاء 16 شهيدًا خلال الـ 24 ساعة الماصية جرّاء تواصل القصف الصهيوني على عدة مناطق في المدينة.

وتمكّن المسعفون من نقل جثامين 5 شهداء من خان يونس إلى مشفى النجار في مدينة رفح.

كما شنّت طائرات الاحتلال غارةً غربي المدينة، فيما نفّذت الطائرات الحربية حزامًا ناريًا شرقي المدينة فجر اليوم.

في دير البلح، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "بركة" في منطقة البروك ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء وإصابة آخرين.

كما شنّت طائرات الاحتلال صباح اليوم غارةً جوية شرقي المدينة، فيما جددت المدفعية الصهيونية قصفها على المناطق الشرقية بشكل متواصل.

في الزوايدة، انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين 7 شهداء من تحت أنقاص منزل عائلة "حمد"، ليرتفع عدد الشهداء إلى 20 شهيدًا، ومازالت عملية البحث عن الأنقاض مستمرة حتى اللحظة.

في شمالي القطاع، ارتقى 5 شهداء معظمهم من الأطفال جرّاء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "الضابوس" في مشروع بيت لاهيا.

وأُصيب 4 مواطنين جرّاء استهداف مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين شرق جباليا.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه الأهالي على شارع البحر غربي المدينة خلال انتظارهم وصول المساعدات.

ونفّذت الطائرات الصهيونية خلال ساعات المساء غارةً عنيفة على شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

كما شنّت طائرات الاحتلال غارةً على المناطق الشرقية لمدينة غزة.